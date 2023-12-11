به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانههای اسراییلی اعلام کرد که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا برای نخستین بار پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی به تلآویو سفر خواهد کرد.
مشاور امنیت ملی آمریکا قرار است آخر این هفته (پنجشنبه یا جمعه) به سرزمینهای اشغالی سفر کند و درباره موضوعات مختلف از جمله «افزایش کمکهای بشردوستانه به نوار غزه» با مقامات ارشد رژیم صهیونیستی گفتوگوو خواهد کرد.
در حالی گفته میشود که مشاور امنیت ملی آمریکا درباره «افزایش کمکهای بشردوستانه به غزه» با مقامات صهیونیستی گفتوگو خواهد کرد که دولت آمریکا اخیراً و بار دیگر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ و برقراری آتشبس در نوار غزه را وتو کرد.
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه پیشنهادی امارات بهمنظور برقراری آتشبس در نوار غزه تشکیل جلسه داد، اما با وتوی آمریکا، این اقدام ناکام ماند. بر پایه این گزارش، موضوع آتش بس غزه در شورای امنیت سازمان ملل برای بار دیگر مورد بحث قرار گرفت و در نهایت قطعنامه شورای امنیت در حالی که با ۱۳ رأی موافق و یک رأی ممتنع انگلیس روبهرو شده بود، از سوی آمریکا وتو شد.
وتوی آمریکا بر قطعنامه آتشبس، بیتوجهی ظالمانه به رنج غیرنظامیان در نوار غزه است
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل با انتقاد از اقدام آمریکا در به شکست کشاندن پیش قطعنامه شورای امنیت در برقراری آتش بس در غزه اعلام کرد: وتوی قطعنامه آتشبس از سوی آمریکا، بیتوجهی ظالمانه به رنج غیرنظامیان در نوار غزه است.
پیام تشکرآمیز نماینده رژیم صهیونیستی از دولت جو بایدن
بعد از این رأیگیری، «گیلاد عردان»، نماینده اسرائیل طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دولت جو بایدن بابت «حمایت قاطع از اسرائیل» تشکر کرد.
وی قطعنامه پیشنهادی را «تحریفشده» توصیف کرد و مدعی شد که آتشبس تنها زمانی ممکن خواهد بود که همه اسرا در غزه آزاد شوند و حماس نابود شود.
فرانسه: تعهد راستین در شورا وجود ندارد
نیکلاس دی ریوری، نماینده فرانسه گفت که «بار دیگر این شورا شکست خورده است.».
او تصریح کرد «فرانسه به شدت درباره تراژدی انسانی که در حال وقوع در غزه است نگران است و به همین دلیل است که فرانسه به این قطعنامه رأی مثبت داد.»
نماینده فرانسه گفت: «این شورا به دلیل عدم اتحاد نشان دادند که تعهد راستین به مذاکرات شکست خورده است.»
حماس: اقدام آمریکا غیراخلاقی و غیرانسانی است
جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که وتوی قطعنامه آتسبس در غزه از سوی آمریکا را به شدت محکوم میکنیم و اقدام آمریکا غیر اخلاقی و غیر انسانی است.
ایالات متحده آمریکا بامداد شنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتشبس فوری در غزه را وتو کرد. ۱۳ عضو شورا به این قطعنامه رأی موافق دادند. انگلیس به آن رأی ممتنع داد و آمریکا آن را وتو کرد.
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