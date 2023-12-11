سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد استان ایلام می شود

احسان احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی امروز و فردا اگر چه ابرناکی را در آسمان استان داریم، اما انتظار بارندگی را نخواهیم داشت.

وی افزود: انتظار می‌رود که از بامداد روز چهارشنبه به تدریج اثرات سامانه بارشی جدیدی در استان ظاهر شود، این سامانه طی بعدازظهر روز چهارشنبه تقویت می‌شود و گستردگی آن بیشتر می‌شود تا صبح روز پنجشنبه این سامانه در اوج فعالیت خود خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار داریم که در نواحی مختلف استان به خصوص نواحی واقع در جنوب شرق استان بارش‌های مناسب و موثری را داشته باشیم.

احمدی نژاد اضافه کرد: بارش باران و رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای به دلیل کاهش دمای که همراه با این سامانه است، انتظار داریم اواخر روز چهارشنبه در ارتفاعات نواحی سردسیر بارش پراکنده برف را همراه داشته باشد.

وی بیان داشت: بنابراین روز چهارشنبه انتظار آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید در ارتفاعات و گردنه‌ها به دلیل مه و همچنین لغزندگی معابر و محورهای مواصلاتی را داشته باشیم.

وی گفت: از بعدازظهر روز پنجشنبه با خروج این سامانه جو پایداری را در سطح استان خواهیم داشت.