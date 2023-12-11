به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، مهدی حامدسقایان، دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره جدیدترین اقدامات در جشنواره تئاتر فجر توضیحاتی را ارایه داد.
مهدی حامدسقایان گفت: با توجه به اهمیت موضوع مقاومت فلسطین و رویدادهای اخیر در غزه، نسبت به آثار متنوعی که با این مضمون به بخشهای مختلف جشنواره رسیدهاند، توجه ویژه خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخشهای مختلف جشنواره امسال اعم از بخشهای صحنهای، خیابانی، دانشجویی، نمایشنامهنویسی و رادیوتئاتر، آثاری با موضوع فلسطین و غزه معرفی شدهاند که پس از گذراندن مراحل انتخاب جشنواره، در بخش ویژه غزه نیز حضور خواهند داشت.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۶۶۷۰۰۸۲۰ دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر تماس بگیرند.
مطابق فراخوان، آثار راهیافته به بخشهای مختلف جشنواره، دی ۱۴۰۲ معرفی میشوند.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از ۲۳ دی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ برگزار میشود.
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