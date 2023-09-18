به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، مهدی حامد سقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با صدور حکمی حسن رونده را به عنوان مدیر بخش امور استانهای این دوره از جشنواره منصوب کرد.
در متن حکم دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر آمده است:
«هنرمند گرامی/ جناب آقای حسن رونده
با سلام و احترام
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه فعالیتهای هنری به موجب این حکم به عنوان مدیر امور استانهای چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منصوب میشوید.
برگزاری مطلوب جشنوارههای استانی و منطقهای و همدلی، حفظ حرمت و کرامت هنرمندان شریف تئاتر ایران از نکات مورد انتظار است. امید است با استعانت از پروردگار متعال اهتمام لازم را برای برگزاری با شکوه این رویداد مهم هنری با تعامل با دیگر مدیران جشنواره به کار بندید.
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.»
حسن رونده که هم اکنون مدیریت هماهنگی تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عهده دارد، از جمله هنرمندانی است که در سال ۱۳۷۶ مدرک کارشناسی بازیگری تئاتر خود را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و سال ۱۳۷۸ نیز مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر را از دانشگاه تربیت مدرس تهران دریافت کرده است.
حضور در عرصههای مختلف بازیگری، کارگردانی و تدریس حوزه تئاتر و داوری در چندین جشنواره مختلف منطقهای و استانی بخشی از پیشینه فعالیتهای فرهنگی هنری رونده را در عرصه نمایش تشکیل میدهند.
مدیریت اجرایی در عرصههای مختلف فرهنگ و هنر و معاونت اداری، مدیریت سمعی و بصری و مدیریت طرح و برنامه ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادوار مختلف، حضور در ستاد اجرایی چندین جشنواره تئاتر منطقهای و استانی در سالهای مختلف، مدیر بخش تئاتر استانهای ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر، رویداد تئاتر صاحبدلان و جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی از جمله فعالیتهایی است که در کارنامه فعالیتهای فرهنگی هنری حسن رونده ثبت شدهاند.
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