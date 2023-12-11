پیشکسوتان پرسپولیس پای«آخرین قرار»‌ آمدند/فیلمی برای علی انصاریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم مستند «آخرین قرار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید چاری یکشنبه ۱۹ آذر با حضور سازندگان، سینماگران و ورزشکاران و جمعی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سعید چاری با تشکر از شرایطی که برای نمایش این فیلم فراهم شده است گفت: من مستندهای زیادی ساخته‌ام اما این اولین مستندی بود که برای یکی از دوستان خودم ساختم و بیشتر یک کار دلی بود تا یاد علی انصاریان را زنده نگه داریم و مطمئنم که علی انصاریان ما را امروز می‌بیند.

سردار محمد رویانیان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس نیز با تشکر از سازندگان مستند «آخرین قرار» بیان کرد: علی انصاریان ورزشکار و هنرمندی مردمی و یک انسان ویژه بود، افرادی مانند علی انصاریان ویژگی‌ها دارند که قطعا من و بسیاری دیگر از افراد نداریم و به نوعی آن‌ها جز مفاخر و الگوهای جامعه هستند.

وی ادامه داد: در دنیا ما را به نام ورزشکاران و هنرمندانمان می‌شناسند پس ساخت مستندهایی مانند «آخرین قرار» باعث می‌شود که به یاد و شناخت چنین افرادی عمق بیشتری داده شود و کار بسیار ارزشمندی است زیرا آن هنرمند و ورزشکار کارهای خودش را کرده و نوشته است و با ساخت چنین مستندهایی این ما هستیم که در حال بازخوانی آن نوشته‌ها هستیم.

رویانیان با طلب آمرزش برای ورزشکاران و هنرمندان از دنیا رفته مانند علی انصاریان و مهرداد میناوند تاکید کرد: باید قدر هنرمندان و ورزشکاران پیشکسوت را بیشتر بدانیم.

فیلم مستند «آخرین قرار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید چاری با نگاهی به زندگی علی انصاریان ساخته شده است.