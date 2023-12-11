به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری فاطمیه دوم و یادواره شهیدان سجاد امیری و مجید زارعی در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و یادواره شهدا روز سه‌شنبه ۲۱ الی شنبه ۲۵ آذر ماه همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، حجت الاسلام صادقی معاون قوه قضائیه و حجت الاسلام محمد رباعی برگزار می‌گردد.

مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) با مداحی مداحان اهل بیت (ع) حاج مهدی برکی، کربلایی سید علی لطفی، کربلایی محمد الماسی پور و کربلایی سلمان یاوری همراه خواهد بود.