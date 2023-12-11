ممانعت نیروهای یمنی از عبور یک کشتی به سوی اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای مسلح یمن اقدام دیگری را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و در واکنش به جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه آنان به انجام رساندند.

منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح یمن به یک کشتی دیگر که قصد حرکت به سوی اراضی اشغالی را داشته است اجازه نداده‌اند از دریای سرخ عبور کند.

بر این اساس نیروهای مسلح یمن این کشتی را مجبور کرده‌اند برای رسیدن به اراضی اشغالی از دریای سرخ عبور نکند.

پیش‌تر جدعون جولبر مدیر کل بندر ایلات در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد که تهدیدهای یمنی‌ها در جلوگیری از عزیمت کشتی‌ها به سرزمین‌های اشغالی باعث از دست رفتن ۸۰ تا ۸۵ درصد از سودآوری این بندر شده است.

این گزارش به نقل از جولبر اعلام کرد که تهدیدهای یمنی‌ها باعث شده این بندر از اواسط ماه گذشته میلادی تاکنون با خسارت‌های شدیدی مواجه شود.

پیش‌تر نیز محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن در ممانعت از دریانوردی رژیم صهیونیستی مصمم هستند.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: تحت هر شرایطی، نیروهای مسلح یمن تصمیم ممانعت از دریانوردی رژیم (صهیونیستی) را اجرا خواهند کرد. آمریکا و انگلیس به جای تشکیل ائتلاف‌های نظامی باید به رژیم غاصب مورد حمایتشان دستور بدهند که اجازه ورود غذا، دارو و سوخت به غزه را بدهد.