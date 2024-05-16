محمدرضا حسین‌نژاد صبح پنج‌شنبه در نشست گرامی‌داشت روز ارتباطات و روابط عمومی‌ها که در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی استانداری خراسان شمالی برگزار شد، گفت: روابط عمومی‌ها در راستای جهاد تبیین حرکت کنند و بیان خدمات دولت سیزدهم را در اولویت نخست خود قرار دهند.

وی در ادامه افزود: توسعه جایگاه روابط عمومی‌ها حائز اهمیت است به طوری که مقام معظم رهبری نیز این جایگاه را ارزشمند عنوان کردند.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: روابط عمومی‌ها زبان مشترک با مردم برای بیان دستاوردها و اقدامات هستند.

حسین‌نژاد با بیان اینکه قدرت رسانه و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: اطلاع رسانی از خدمات و نشر آن در سطح کشور هنر خاصی را می‌طلبد که با برگزاری دوره‌های آموزشی محقق خواهد شد.

وی روابط عمومی‌ها را زبان گویای نظام عنوان کرد و گفت: بیان و نشر اقدامات شاخص باید از سوی روابط عمومی‌ها با جدیت انجام شود.

