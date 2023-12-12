به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موحدیان صبح سه شنبه در آغاز نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به برخی مناسبت‌های اخیر و پیش‌رو، ضمن گرامیداشت روز دانشجو اظهار کرد: اگر ۱۶ آذرماه، در تقویم ما جاودان شده به برکت خون مبارک شهدای دانشجوست.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه گفت: نسل جوان ما زمانی که برای تحصیل علوم وارد دانشگاه می‌شود، در کنار تلاش مضاعف برای آموختن و بهره‌گیری از علوم و فنون مختلف، ارزش‌هایی را از خود باید به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه گام برداشتن در این مسیر موجب می‌شود دانشجو در هر رشته‌ای که تحصیل می‌کند، به دانشجویی دیندار، مسلمان و متعهد تبدیل شود، افزود: شکل‌گیری این روحیه در جامعه دانشجویی، باعث می‌شود گروهی همدل و هم‌فکر با آرزویی مشترک، در پرتو آموزه‌های اسلام، آینده‌ای آباد و سرافراز را برای کشور رقم زنند.

موحدیان با تسلیت ایام فاطمیه (س) تصریح کرد: این ایام، فرصت مغتنمی برای بازخوانی سیره حضرت فاطمه (س) است؛ منزلت و منقبت و فضائل این بانوی بزرگوار نه‌تنها در کتب معتبر مسلمانان بلکه در کتب غیرمسلمانان و مسیحیان نیز آمده است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: همان‌طور که نمی‌توان کسی را با ائمه علیه‌السلام مقایسه کرد، هیچ زنی را نمی‌توان با حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) مقایسه کرد و هیچ‌کس به منزلت و منقبت و جایگاه ایشان نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) از نظر آموزه‌های قرآنی، انسان کاملی است که به سبب همین ویژگی می‌تواند سرمشق بی‌چون و چرای همه ما باشد، افزود: انسان‌ها برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باید از ایشان بیاموزند؛ آن حضرت (س) سرمشق نیک و پسندیده مؤمنان اعم از مرد و زن است و این‌گونه نیست که افکار، عقاید، رفتار و کردار ایشان تنها سرمشقی برای بانوان باشد.

مساله حیا در زندگی حضرت زهرا (س) برای امروز بسیار باارزش است

موحدیان گفت: زندگی ایشان در بخش‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و برای ما الهام‌بخش باشد؛ یکی از ویژگی‌هایی که در زندگی حضرت زهرا (س) دیده می‌شود و برای امروز بسیار باارزش است، مساله حیا در زندگی آن حضرت است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «حیا» چیزی جدا از زندگی نیست، اظهار کرد: حیا می‌تواند بر تمام زندگی انسان‌ها سایه بیندازد؛ در زندگی سراسر رنج حضرت فاطمه (س) رفتار توأم با حیا را می‌توان دید.

وی در ادامه از اهتمام شهرداری در سیاه‌پوش کردن فضای شهر، متناسب با ایام فاطمیه نیز تقدیر و تشکر کرد و افزود: نقش‌آفرینی هیئات مذهبی و اصناف نیز در این ایام پررنگ بوده و این مشارکت مردمی شایسته تشکر است.

سالروز تشکیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام (ره) دیگر مناسبتی بود که موحدیان به آن اشاره داشت و تصریح کرد: شورای‌عالی با مأموریت تصحیح و ارتقای فرهنگ و ساماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌کند؛ مجموعه‌ای که ده‌ها مسئولیت و رسالت حائز اهمیت در حوزه فرهنگی عهده‌دار است و امیدواریم بتوانند به اهداف خود نائل بیایند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: پس از یک آتش‌بس چندروزه، متأسفانه طی روزهای اخیر شاهد تداوم و از سرگیری حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه هستیم؛ حملاتی که تاکنون حدود ۱۸ هزار نفر از فلسطینیان را به شهادت رسانده و حدود ۵۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

وی افزود: امیدواریم با واکنش مناسب نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه کشورهای مسلمان هرچه زودتر شاهد پایان این جنایت فجیع علیه انسان‌های بی‌گناه باشیم؛ البته که تاکنون هیچ اقدام مثبتی در گذشته از این شوراها و مجامع بین‌المللی مشاهده نشده است.

موحدیان به بهره‌برداری کامل از «تقاطع چهارسطحی آزادگان» اشاره کرد و گفت: اتفاق ارزشمندی را در هفته اخیر شاهد بودیم؛ پروژه‌ای حائز اهمیت از حیث ترافیکی برای شهر مشهد که موجب تسهیل ترافیک در میدان نمایشگاه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تقدیر و تشکر از شهردار و مسؤولان شهرداری، به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در بهره‌برداری از این پروژه، افزود: در کنار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام که بسیاری از اعتبارات شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد، به دنبال تعریف و اجرای پروژه‌های کلان دیگر نیز هستیم.