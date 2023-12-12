نشان ویژه روابط عمومی دیجیتال و سرآمد در هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، نوزدهمیندوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی و مراسم پایانی بیستمین جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران، با پیام ویدیویی دکتر آنهگرت آبارزوا رئیس انجمن بینالمللی روابطعمومی (IPRA)، امروز سهشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲، با حضور فعالان ارتباطات و روابطعمومی ایرانی و بینالمللی، در سالن اصلی مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
در این سمپوزیوم که با حمایت انجمن بینالمللی روابطعمومی (IPRA) برگزار شد، متخصصان رشته ارتباطات و روابطعمومی، طی سخنرانیها و کارگاههای تخصصی، آخرین یافتهها و دیدگاههای خود را در خصوص موضوع روابط عمومی در عصر هوش مصنوعی، برای حاضران در مراسم، تشریح کردند.
در این مراسم، بر اساس رأی هیأت داوران، دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، «به دلیل انجام خدمات مؤثر، مساعدت در توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب، توجه به افکار عمومی، ارتباط مؤثر با رسانهها و حمایت از برنامههای ارتباطی و نگاه تخصصی به حوزه ارتباطات و روابط عمومی»، شایسته دریافت لوح و نشان «مدیر ارشد ارتباط گستر» کشور، با امضای آقای فیلیپ شفرد دبیرکل انجمن بینالمللی روابطعمومی (IPRA)، شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
در این مراسم همچنین روابط عمومی ایرانسل، بر اساس ارزیابیهای تخصصی و به دلیل «کاربرد سیستمها و رسانههای دیجیتال در ارتباط با جامعه، توجه به روابط عمومی آنلاین و استفاده از شبکههای اجتماعی در امور ارتباطی و بهکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در روابط عمومی»، لوح و نشان ویژه «روابط عمومی دیجیتال و سرآمد در کاربرد هوش مصنوعی» را با امضای آقای فیلیپ شفرد دبیرکل انجمن بینالمللی روابطعمومی (IPRA)، از «بیستمین دوره جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران» دریافت کرد.
رئیس انجمن بینالمللی روابطعمومی (IPRA)، در پیامی به این مراسم، ابراز امیدواری کرد «دستورالعمل هوش مصنوعی و روابطعمومی»، که توسط انجمن بینالمللی روابطعمومی تدوین شده است ، مورد بررسی و پذیرش دستاندرکاران روابط عمومی جهان قرار گیرد و این افراد، در جهت افزایش آگاهی عمومی درباره هوش مصنوعی و استفاده از آن به شیوهای مسئولانه، گام بردارند.
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