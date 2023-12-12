وزن و تعداد اقلام کالای همراه ملوان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر از ظرفیت بالایی در عرصه تجارت برخوردار است اظهار داشت: در راستای حمایت از تجارت و بازرگانی در استان بوشهر و موضوع ته لنجی پیگیریهایی توسط مسئولان استان از سطح ملی و کشور صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در این راستا نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای تأمین بهصورت ویژه در سطح ملی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری لازم انجام دادند تا در دستورالعمل ابلاغی به نفع مردم استان تغییراتی ایجاد شود.
استاندار بوشهر به نتیجه پیگیریها پرداخت و بیان کرد: نتیجه این پیگیری در خصوص تهلنجی دستورالعمل جدید به استان بوشهر ابلاغ شد.
محمدیزاده اضافه کرد: در هر سفر لنجهای تجاری که مجوز صادر میشود وزن کالاهای وارداتی ته لنجی برای ترخیص از ۶۰ تن به ۷۵ تن افزایش یافته است.
وی از افزایش تعداد اقلام وارداتی در قالب ته لنجی خبر داد و بیان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید تعداد اقلام وارداتی توسط لنجهای تجاری و سفاری از ۵۹ قلم به ۸۰ نوع کالا افزایش یافته است.
استاندار بوشهر افزود: در مواردی که حجم کالاهای وارداتی یک لنج از ۷۵ تن به ۱۵۰ تن افزایش یابد مازاد ۷۵ تن بهعنوان کالای تهلنجی سفر دوم آن لنج محاسبه و ترخیص میشود.
وی با بیان اینکه این موارد در سطح ملی مصوب شده است گفت: پیرامون این موضع جلسه شورای تأمین تشکیل شد و اتخاذ تصمیم کرد.
استاندار بوشهر از اجرایی شدن مصوبه و دستورالعمل جدید ته لنجی از فردا در گمرکات استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در پنج بندر دیر، کنگان، دلوار، بوالخیر و لاور ساحلی کالاهای ته لنجی در حال تخلیه است حتی اگر ترخیص شده باشد احیاناً اگر کالایی در لنجها باقیمانده اختلاف ۶۰ تن قدیم تا ۷۵ تن جدید به آنها مجوز ترخیص از سوی گمرکات داده میشود.
محمدیزاده اضافه کرد: این دستورالعمل با هماهنگی در سطح ملی از سوی شورای تأمین استان بوشهر مصوب شد و از همه کسانی که برای موضوع مهم ته لنجی که مسئله معیشت مردم و در راستای حمایت از تجارت و بازرگانی استان بوشهر است تشکر میشود.
کالای همراه ملوان (ته لنجی) به عنوان نوعی واردات کالا است که از دیرباز رواج داشته و برای گذران زندگی ساحل نشینان بسیار حائز اهمیت است و لنج داران و خدمه و ملوانان مجاز به واردات این کالاها با معافیت از پرداخت عوارض گمرکی بودهاند.
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