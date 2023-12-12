دریافت 12 MB کد مطلب 5965352 https://mehrnews.com/x33JxT ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۳ کد مطلب 5965352 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۳ شکستناپذیری به سبک باواریاییها / حذف شیاطین سرخ از لیگ قهرمانان در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، منچستر یونایتد با شکست مقابل بایرن مونیخ از این رقابتها حذف شد. کپی شد مطالب مرتبط بارسلونا در فکر فروش ستاره لهستانی/ مقصد بعدی لواندوفسکی عربستان! نگاهی به مهمترین نقل و انتقالات فوتبال اروپا/ امباپه سوژه اصلی تبعات مالی حذف از لیگ قهرمانان/ درآمد تیمها در اروپا چقدر است؟ قرعه کشی مسابقات یورو ۲۰۲۴ انجام شد/ ایتالیا و اسپانیا در یک گروه منچستر یونایتد در باتلاق گالاتاسرای فرو رفت برچسبها منچستریونایتد بایرن مونیخ تیم فوتبال بایرن مونیخ لیگ قهرمانان اروپا
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