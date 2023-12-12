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کد مطلب 5965352
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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۳

شکست‌ناپذیری به سبک باواریایی‌ها / حذف شیاطین سرخ از لیگ قهرمانان

شکست‌ناپذیری به سبک باواریایی‌ها / حذف شیاطین سرخ از لیگ قهرمانان

در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، منچستر یونایتد با شکست مقابل بایرن مونیخ از این رقابت‌ها حذف شد.

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