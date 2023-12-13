باد و بارش پراکنده در انتظار سیستان و بلوچستان

محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱ در استان، افزود: براساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از بعدازظهر امروز چهارشنبه تا پنج شنبه شب (۲۲ تا ۲۳ آذرماه)، وزش باد شدید و گردوخاک، با تاکید برای روز پنج شنبه برای مناطق مرکزی استان به ویژه شهرستان زاهدان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت احتمال طوفان شن و اختلال در حرکت قطار در محدوده شورگز وجود دارد، همچنین برای پنج شنبه شب و روز جمعه بارش پراکنده باران در استان و بارش برف در ارتفاعات تفتان پیش بینی می‌شود.

حیدری توصیه کرد که به نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبار آلود شدن هوا توجه شود و رعایت حداکثری مقررات رانندگی در جاده‌های زاهدان _ بم، ایرانشهر _ بم در نظر گرفته شود، از فعالیت کوهنوردی به ویژه صعود به قله تفتان اجتناب و از کار در ارتفاعات پرهیز و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.