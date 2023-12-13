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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۵

افزایش آمار شهدای فلسطینی/ بازاری که به گور دسته‌جمعی تبدیل شد

افزایش آمار شهدای فلسطینی/ بازاری که به گور دسته‌جمعی تبدیل شد

در سایه تداوم حملات شبانه روزی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه تعداد شهدا و زخمی‌های این حملات افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین از افزایش آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، تعداد شهدای فلسطینی از عدد ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن عبور کرده است.

خبرنگار المیادین در غزه تاکید کرد که آمار زخمی‌های این حملات نیز افزایش یافته و به بیش از ۵۰ هزار تن رسیده است.

تبدیل شدن بازار جبالیا به گور دسته جمعی

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که محاصره شمال نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیست باعث شده که ساکنان اردوگاه جبالیا در این باریکه بازار اردوگاه را به گور دسته جمعی برای تدفین پیکر شهدای فلسطینی تبدیل کنند.

رئیس بخش کودکان بیمارستان کمال عدوان غزه روز گذشته اعلام کرده بود که در این بیمارستان، آب، غذا و سوخت وجود ندارد و فلسطینیان حاضر در این بیمارستان با وضعیت دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی تاکید کرد: اشغالگران از مدیریت بیمارستان خواستند که زخمی‌ها را به جایی دیگر منتقل کنیم. بیمارستان از همه طرف محاصره شده و هدف قرار می‌گیرد. اشغالگران تمامی مردان را به بیرون بردند و به آن‌ها دستور دادند که لباس‌هایشان را از تن درآورند؛ سپس آن‌ها را به محلی نامعلوم بردند.

رئیس بخش کودکان بیمارستان کمال عدوان غزه تاکید کرد: اشغالگران ۷۰ تا ۱۰۰ نفر از کادر پزشکی با تخصص‌های مختلف را بازداشت کردند. آن‌ها هنگام یورش به بیمارستان دست به تیراندازی کور زدند. آنچه در بیمارستان شفا رخ داد، در مورد ما تکرار شد و در مورد تمامی بیمارستان‌های غزه نیز تکرار خواهد شد.

کد مطلب 5965437

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