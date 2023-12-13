به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، شهرک‌نشینان صهیونیست سحرگاه امروز با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند.

یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی در حالی انجام می‌شود که این مسجد تحت تدابیر شدید امنیتی و نظامی ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد و هزاران فلسطینی از ورود به آن منع می‌شوند.

همزمان با یورش صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی، نظامیان اشغالگر به مناطق مختلف شهر و اردوگاه جنین در کرانه باختری حمله کردند و فلسطینی‌ها را مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داده و شماری را بازداشت کردند.

به گفته منابع محلی، یک جوان فلسطینی هم در درگیری با نظامیان صهیونیست در روستای عاروره در شمال غرب رام الله زخمی شد. نظامیان اشغالگر همچنین با حمله به خانه یک دختر دانشجوی دانشگاه الخلیل به اسم «عرین القواسمی» او را بازداشت کردند.