به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تغییر سرپرست فدراسیون دوومیدانی و بر سرکار آمدن مبینی در راس این فدراسیون، اعضا کمیته فنی مشخص شده و اولین نشست این کمیته روز سه شنبه برگزار شد.

هادی سپهرزاد مدیر تیم های ملی دوومیدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مهمترین تصمیمات و بررسی های صورت گرفته در این جلسه گفت: ما در این نشست آخرین وضعیت ورزشکارانی که شانس کسب سهمیه المپیک پاریس دارند را بررسی کردیم. در مجموع شش نفر به عنوان نفرات اصلی در این ترکیب قرار دارند.

وی افزود: با توجه به قطعی شدن میزبانی ایران از مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران، برنامه ای هم برای تعیین تکلیف تیم ها و نفرات برای شرکت در این رویداد و همین طور حضور تیم جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا داریم.

وی تصریح کرد: قصد داریم دو انتخابی را تا بهمن ماه به منظور مشخص شدن تکلیف ورزشکاران حاضر در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا برگزار کنیم. این نفرات از مسابقات و لیگ باشگاه ها انتخاب می شوند. در کل تصمیم بر این است که سه نفر را در هر ماده از ایران در این رویداد شرکت دهیم. احتمالاً نفرات در قالب تیم ملی و هم به صورت باشگاهی در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.

سپهرزاد خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های ما شرکت دوومیدانی کاران رشته های پرتابی در اولین دوره مسابقات پرتابی ها در قاره آسیا است. قبلاً چنین رقابت هایی در سطح اروپا و بین المللی برگزار می شد اما این بار به صورت تخصصی فقط برای مواد پرتابی در قاره آسیا برگزار خواهد شد.

مربی دوومیدانی کشورمان بیان داشت: به هر حال قرار است رسولی شاگرد من برای اولین بار در این مسابقه در قاره آسیا حاضر شود. وی طلای بازیهای آسیایی را دارد و امیدوارم بتواند در این رقابت ها هم بدرخشد. این رقابت ها ۹ تیرماه سال آینده به میزبانی کشور کره جنوبی برگزار می شود.

وی به برنامه فدراسیون دوومیدانی با هدف پشتوانه سازی در آینده هم اشاره کرد و گفت: در این جلسه اعضا در مورد حمایت از تعدادی از ورزشکاران جوان هم تصمیم گیری کردند. در مجموع ۵۶ نفر را به عنوان نفرات مستعد تحت حمایت قرار خواهیم داد. ما امیدواریم با سرمایه گذاری روی این نفرات در آینده نسلی را داشته باشیم که سالها بتوانند برای ما مدال آوری کنند.

مدیر تیم های ملی دوومیدانی با تاکید بر اینکه دوومیدانی برای موفقیت نیاز به آرامش دارد، گفت: خوشبختانه در این مدت ده ماه دوومیدانی در یک آرامش نسبی به سر می برد و امیدوارم با مشخص شدن وضعیت انتخابات دوومیدانی به آن آرامش و نظم برسد. من اعتقاد دارم اگر آرامش و نظم در دوومیدنی باشد ما راه درستی رو پیش گرفته ایم و قطعاً به موفقیت می رسیم.

وی تاکید کرد: دوومیدانی ۲۵ ماده دارد که اگر روی این رشته سرمایه گذاری شود می توانند مدال های زیادی را برای هر کشور بدست بیاورد. ما امیدواریم که بتوانیم روزی دوومیدانی قدرتمندی داشته باشیم. اگر برنامه های ما روی روال باشد و به دوومیدانی کمک کنند قطعاً می تواند به جایگاه خوبی رسیده و نتایج خوبی هم بگیرد.