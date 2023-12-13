به گزارش خبرگزاری مهر، علی پاشا میثمی، در گفتگو با رادیو سلامت، گفت: آلوده شدن با ویروس ایدز بلافاصله باعث بروز علائم آن که شامل نقض سیستم ایمنی است، نمیشود و یک فاصله زمانی است که میتواند چندین سال طول بکشد تا علائم بروز کند که با مصرف دارو این فاصله طولانیتر هم میشود.
وی، شایعترین راه انتقال ایدز را وجود رفتارهای پرخطر جنسی عنوان کرد و گفت: انتقال بیماری از طریق خون و فرآوردههای خونی، سرنگ آلوده اعتیاد تزریقی و مصرف سرنگ مشترک صورت میگیرد و استفاده از سرسوزن مشترک در خالکوبی ها، و ابتلاء به انواع هپاتیتهای ویروسی از عوامل خطر بیماری ایدز محسوب میشوند.
این متخصص پزشکی اجتماعی با اشاره به اینکه در مراحل اولیه علائم بیمار عمومی است و شامل خستگی، کوفتگی و مختصری افزایش وزن است، افزود این علائم نمیتواند باعث شناسایی بیماری شود. متأسفانه تا زمانی که این بیماری به مراحل پیشرفته نرسد، شناسایی نمیشود و این موضوع بسیار نگران کننده است.
وی در ادامه تصریح کرد: معاشرت معمولی با بیماران مبتلا به ایدز و زندگی با آنان، سبب انتقال بیماری نمیشود و آنچه در همه کشورها مشهود است، انگ اجتماعی به این افراد است.
پاشا میثمی با اشاره به اینکه مادران باردار باید درمان شوند و برای پیشگیری از ایدز در نوزادان، زایمان مادر باید سزارین باشد، اظهار کرد: فرد مبتلا باید تا آخر عمر درمانهای دارویی را دریافت کند و سطح ویروس خون او به طور دورهای اندازه گیری شود و بر اساس آن میزان داروی تجویزی مشخص شود تا ویروس در حداقل میزان قرار بگیرد.
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