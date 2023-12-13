کتاب علم، فناوری و نوآوری ایران در سال ۲۰۲۳ تهیه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای ارتقا قدرت نرم کشور ایران و اجرایی‌سازی سند جامع روابط علمی بین‌المللی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(اقدام ملی ششم سند) که مرتبط با ارائه و نشر دستاوردهای مهم علمی و فناورانه ایران در عرصه‌های بین‌المللی است؛ کتاب «مروری کوتاه بر علم، فناوری و نوآوری ایران ویرایش ۲۰۲۳» توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری منتشر شد.

ایران با پیروی از سیاست توسعه ملی با تاکید بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، در مقایسه با سایر کشورهای نفت خیز منطقه، موفق به ایجاد متنوع‌ترین اقتصاد با کمترین وابستگی به درآمدهای نفت و گاز شده است.

در راستای نظام ملی نوآوری، ایران پیوسته به سمت یک اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری حرکت می‌کند و به دنبال تقویت ظرفیت تولیدی خود، تشویق همکاری‌های بین‌المللی برای تبادل فناوری و مشارکت فعال‌تر در فعالیت‌های نوآورانه برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.

علاقه مندان می توانند برای مطالعه این اثر به آدرس زیر مراجعه کنند:

https://cistc.ir/wp-content/uploads/۲۰۲۳/۱۲/Iran-at-a-Glance-۲۰۲۳-May-۲۰۲۳.pdf