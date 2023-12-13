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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

اسماعیلی در حاشیه نشست هیأت دولت:

حج عمره مفرده از اواخر آذر ماه آغاز خواهد شد

حج عمره مفرده از اواخر آذر ماه آغاز خواهد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از انتهای آذر ماه حج عمره مفرده آغاز خواهد شد و طبق اعلام سازمان حج و زیارت، از ۲۸ آذر کار اعزام زائران عمر مفرده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه دولت امروز (چهارشنبه ۲۱ آذر ماه) در جمع خبرنگاران، گفت: شهید گمنامی روز دوشنبه صبح در میدان بهارستان تشییع خواهد شد و در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خاک سپرده می‌شود. از رسانه‌ها و خبرنگاران دعوت می‌کنم که مهمان این شهید عزیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

وی با اشاره به موضوع حج مفرده، اظهار کرد: از انتهای آذر ماه حج عمره مفرده آغاز خواهد شد و روز گذشته سازمان حج و زیارت اعلام کرد که از ۲۸ آذر کار اعزام زائران حج عمره مفرده آغاز خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بنده از بانک مرکزی، سازمان هواپیمایی و وزارت راه به صورت ویژه تشکر می‌کنم که با همکاران ما در سازمان حج و زیارت همکاری نزدیکی داشتند و بعد از ۹ سال امکان زیارت خانه خدا در عمره مفرده فراهم شده است.

کد مطلب 5965573
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
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      عرفان برای پیری.

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