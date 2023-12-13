حج عمره مفرده از اواخر آذر ماه آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه دولت امروز (چهارشنبه ۲۱ آذر ماه) در جمع خبرنگاران، گفت: شهید گمنامی روز دوشنبه صبح در میدان بهارستان تشییع خواهد شد و در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خاک سپرده می‌شود. از رسانه‌ها و خبرنگاران دعوت می‌کنم که مهمان این شهید عزیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

وی با اشاره به موضوع حج مفرده، اظهار کرد: از انتهای آذر ماه حج عمره مفرده آغاز خواهد شد و روز گذشته سازمان حج و زیارت اعلام کرد که از ۲۸ آذر کار اعزام زائران حج عمره مفرده آغاز خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: بنده از بانک مرکزی، سازمان هواپیمایی و وزارت راه به صورت ویژه تشکر می‌کنم که با همکاران ما در سازمان حج و زیارت همکاری نزدیکی داشتند و بعد از ۹ سال امکان زیارت خانه خدا در عمره مفرده فراهم شده است.