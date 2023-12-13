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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸

در حاشیه جلسه هیأت دولت؛

ضرغامی: لغو روادید با ۳۲ کشور به تصویب رسید 

ضرغامی: لغو روادید با ۳۲ کشور به تصویب رسید 

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه ایران نشان داد آمادگی دارد درها را به روی مردم دنیا باز کند، گفت: لغو روادید با ۳۲ کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جلسه امروز دولت پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی برای لغو روادید با ۳۲ کشور به تصویب رسید و این لغو روادید در مرحله اول است و پیشنهاد ما ۶۰ کشور بوده است.

وی ادامه داد: کشورهای بحرین، عربستان، امارات، روسیه، قطر، موریتانی، لبنان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، تانزانیا، اندونزی، ژاپن، سنگاپور، مالزی، برزیل، کوبا، ونزوئلا، صربستان، بلاروس و کرواسی از جمله این کشورها هستند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داد آمادگی دارد درها را به روی مردم دنیا باز کند، تسهیلات بیشتری برای آنها فراهم کند و لغو یکطرفه روادید را تصویب کند تا مردم دنیا بتوانند به راحتی به کشورمان بیایند.

کد مطلب 5965685
نفیسه عبدالهی

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