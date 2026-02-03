ورود ۷ داروی جدید به فهرست دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نازیلا یوسفی دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور گفت: با توجه به افزایش شیوع بدخیمی‌ها در کشور و جهان، از میان داروهای افزوده‌شده، ۴ دارو برای درمان سرطان‌های پیشرفته خون، ریه، کولورکتال و تیروئید است. همچنین یک دارو برای درمان میگرن، یک دارو برای کاهش ادم ناشی از بیماری‌های قلبی و یک دارو برای رفع اختلالات جنسی در بانوان به سبد دارویی کشور اضافه شد.

وی با اشاره به توانمندی صنعت داروسازی کشور افزود: از مجموع ۷ داروی جدید، ۵ دارو توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین و در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت.

دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور همچنین از آغاز بازنگری فهرست دارویی پس از چند دهه خبر داد و گفت: با ورود داروهای نوین و انتشار شواهد علمی جدید درباره برخی داروهای قدیمی، تعدادی از اقلام دیگر مزیت درمانی نداشته یا با ملاحظات ایمنی همراه هستند. بر این اساس، در آخرین جلسه کارگروه، داروهای حوزه‌های گوارش، غدد و متابولیسم، قلب و عروق و خون بررسی شد و در مجموع ۳۸ مولکول دوز از فهرست دارویی کشور حذف شد. پروانه این داروها تمدید نخواهد شد و با گزینه‌های اثربخش‌تر و ایمن‌تر جایگزین می‌شوند.