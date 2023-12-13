به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، در دیدار غلامرضا شعبانی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و هادی بشیریان رئیس فدراسیون دانشگاهی با هدف توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی، فنی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مشترک و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود تفاهم نامه همکاری میان دو فدراسیون به امضاءرسید.

بنابراین گزارش همکاری در خصوص آموزش مربیان و کارشناسان واحدهای دانشگاهی جهت گسترش رشته تیراندازی با کمان در بین اعضای جامعه دانشگاهی ،برگزاری همایش ، سمینار و کنفرانس های مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی ، برگزاری کارگاه‌ها و دوره های آموزشی- علمی عمومی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از اساتید داخلی و خارجی وهمکاری و تعامل طرفین تفاهم نامه در زمینه برگزاری دوره های داوری، مربیگری و ارتقاء در درجات مختلف ویژه دانشجویان سراسر کشور و صدور کارت ها و گواهینامه های مربوطه به امضاء دو فدراسیون رسید.

همچنین در اختیارگذاشتن اماکن و تأسیسات ورزشی و خدماتی، کتابخانه، آزمایشگاه‌ها و وسایل و تجهیزات ورزشی و تخصصی از سوی طرفین برای اجرای مسابقات ورزشی، دوره های آموزشی در سطوح ملی، بین المللی و جهانی ، همکاری در جهت اعزام تیم های ورزشی دانشجویی جهت شرکت در مسابقات ورزشی بین المللی، دوره‌ها، سفرهای مطالعاتی علمی و تحقیقاتی، کنفرانس‌های علمی به خارج از کشور از دیگر موارد این تفاهم نامه بود.

همکاری و حمایت از تیم های ورزشی دانشجویی به منظور شرکت در مسابقات لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان ، همکاری به منظور تسهیل حضور تیم های ورزشی دانشجویی در مسابقات رسمی فدراسیون با توجه به قوانین و مقررات فدراسیون ها، همکاری هیئت های ورزشی استانی فدراسیون های دو طرف ، برگزاری رقابت های دوستانه با تیم های دعوت شده از سوی فدراسیون ها و برگزاری برنامه های استعدادیابی در بین دانشجویان باهمکاری هر دو فدراسیون از دیگر موارد توافق در این تفاهم نامه می باشد.