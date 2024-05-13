به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در آئین تکریم خیرین همکار با سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر گفت: خیرین بندگان صالح خداوند هستند که دستگیری میکنند و گره از کار مردم باز میکنند. خیرین در کار نیک از یکدیگر سبقت میگیرند و به آیات الهی عمل میکنند. نمونههای کمک خیرین به مردم در عرصه بهداشت و درمان مقابل دیدگان ماست. درمان بیماران صعب العلاج، تهیه ویلچر برای ناتوانان و سایر تجهیزات از جمله خدمات خیرین است. یکی از خیرین در یک مورد برای افراد سالمند ویلچر تهیهکرد تا با کمک ۵۰۰۰ داوطلب هلالاحمر، زیارت سالمندان تسهیل شود. این اقدامات حتی موجب وحدت میشود و شاهد هستیم که اهل تسنن نیز در این عرصه فعال شدند.
کولیوند ادامه داد: مراجعه کنندگان به هلالاحمر نیازمند هستند و خدمترسانی به آنها افتخار ماست. در این عرصه حضور خیرین کمک میکند تا خدمات رسانی تسهیل شود. هلالاحمر حلقه اتصال توان توانمندان و نیاز نیازمندان است و در این عرصه با تمام توان به وظیفه خود عمل میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر خاطرنشان کرد: انجام به نیت و خواسته واقف و خیر امروز به صورت جدی در دستورکار است و در هلال احمر این مسیر با جدیت دنبال میشود. هدف ما رفع نیاز مردم و نیازمندان است که نمونه آن را میتوان در فعالیت داروخانههای هلال احمر مشاهده کرد که بدون چشمداشت به مردم یاری رسانی میکنند. هلالاحمر برای خدمترسانی به مردم لحظهای درنگ نمیکند و هر کاری در کشور زمین مانده است، به دوش کشیده تا مردم معطل خدماترسانی نشوند. همین خدمت رسانی بیوقفه است که باعث شده تا سرمایه اجتماعی هلالاحمر افزایش یابد.
کولیوند ادامه داد: هلالاحمر ایران جزو پنج جمعیت ملی جهان است که موفقیت هلالاحمر در کمکرسانی به زلزلهزدگان ترکیه، سوریه و افغانستان این امر را محقق کرد. هلالاحمر بواسطه همین خدمات جهانی، عالیترین نشانهای ترکیه و فدراسیون جهانی را دریافت کرد. این عملکرد موفق سبب شده تا پیشنهادات هلالاحمر ایران با کمترین تغییر به تصویب جهانی برسند. این موفقیت با کمک شما خیرین حاصل شده و قدردان آن هستیم. سرمایه مهم هلال احمر خیرین هستند و تکریم این سرمایه برای ما اولویت دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان گفت: در سیل سیستان و بلوچستان به صدها روستا امدادرسانی شد. برخی از روستاها در محاصره آب بودند اما از طریق بالگرد و قایق به سیلزدگان امدادرسانی شد و به هر شکل ممکن امدادرسانی صورت گرفت. هر نقطهای نیز که به علت دورافتاده بودن از امدادرسانی محروم شده بودند، پس از ارزیابی تمامی اقلام به دست آنها رسید. تمام تلاش انجام شد تا به همه مردم سیلزده کمکرسانی شود. بیشترین پرواز برای امدادرسانی به سیلزدگان سیستان صورت گرفت و بیماران حاد به مراکز درمانی منتقل شدند تا گرهای از مشکلات مردم سیلزده سیستان و بلوچستان باز شود. در برخی نقاط چندین بار به مردم سیلزده سیستان و بلوچستان کمکرسانی شد. این در حالی است که کشورهای اطراف همزمان به صورت سخت درگیر سیل بودند و در عادیسازی وضعیت برای کمکرسانی به مردم ناتوان بودند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: ۲۷ هزار کودک و ۱۰ هزار مصدوم امروز در غزه به کمک نیاز دارند اما دریک محاصره ناجوانمردانه در سختترین شرایط قرار گرفتهاند. ما با مشارکت مردم تلاش میکنیم تا کمکی به این جنگ زدگان انجام دهیم و محموله کمکهای ما نیز به کمک شما جمع آوری شد.
کولیوند همچنین از فرد نیکوکار گیلانی که یک درمانگاه تجهیز شده به ارزش ۱,۰۰۰ میلیارد ریال را به جمعیت هلال احمر واگذار کرده بود، قدردانی کرد.
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