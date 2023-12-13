به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی که به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه، صبح امروز (چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی ارم برگزار شد، با بیان اینکه مدت‌ها است که در محافل دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع می‌شویم اما بعد از ارائه پیشنهادات در سخنرانی‌ها، مسائل مطرح شده را فراموش می‌کنیم، گفت: ما باید در سه قوه این پیشنهادات را دنبال کرده، بر اساس آن پیش برویم و عملیاتی کنیم؛ البته معتقدم که ما ۴ قوه داریم که یک قوه آن بروکراسی است که متأسفانه سه قوه دیگر بر اساس آن حرکت می‌کنند.

بخش خصوصی به اندازه بخش دولتی در مشکلات حوزه حمل و نقل مقصر است

قالیباف در ادامه تصریح کرد: این روزها در هر جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنم، موضوعاتی مطرح می‌شود که ۳۰ سال قبل نیز این مشکلات و مسائل مطرح بود و همچنان نیز ادامه دارد و همان پیشنهادات نیز مجدداً مطرح می‌شود که برخی از آنها علیرغم اینکه به قانون، آئین‌نامه و دستورالعمل تبدیل شده، مشکلات را حل نکرده و مشخص نیست کدام بخش اعم از دولتی و خصوصی باید پاسخگوی آن باشد. این موضوعات، مدیریتی و ملی بوده و با آبرو، حیثیت، جان و مال مردم، امنیت و افتخار ملی ما گره خورده که نباید نسبت به آن بی توجه باشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از چندین بار موضوعات و مشکلات امروز در حوزه حمل و نقل را مطرح کرده‌ایم اما همچنان هیچ کدام از این مسائل برطرف نشده است، گفت: در وهله اول قطعاً شخص من، مقصر هستم اما باید توجه داشت که در این بین قطعاً بخش خصوصی نیز مقصر است و هر دو بخش دولتی و خصوصی باید به سمتی برود که به فهم مشترک در این خصوص برسد.

سالیانه چندین هزار میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مطرح شده در حوزه حمل‌ونقل را در احکام لایحه برنامه هفتم آورده‌ایم اما مشخص نیست چه مقدار از آن اجرایی شود، یادآور شد: قانون هوای پاک را در زمانی که در نیروی انتظامی فعالیت می‌کردم به دولت وقت ارائه کردم در حالی که به این موضوع به تنهایی به ناجا ارتباطی نداشت. ما آن زمان روی مسائل متمرکز شدیم تا حل شود اما مسائل همچنان باقی ماند. در دولت بعد از آن هم که شهردار بودم و موضوع را پیگیری کردم اما همچنان این مشکلات ادامه پیدا کرد.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اگر کاری روی زمین مانده به دلیل این است که اراده یا فهم آن وجود ندارد که حل نمی‌شود، گفت: امروز استهلاک ما بیشتر از سرمایه‌گذاری است؛ درآمدهای کشور روز به روز کمتر می‌شود و در کنار آن تحت تحریم‌های ظالمانه هم قرار داریم که بخش دولتی و خصوصی به آن واقف است اما باز هم سالیانه چندین هزار میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود از این رو اشکال کار یا در دولت به معنای عام و یا در بخش خصوصی است و عامل سومی وجود ندارد.

در شرایط تحریم‌‎های ظالمانه نباید خودمان هم به خودمان ظلم کنیم

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز نیازمند رسیدن به فهم مشترک برای حل مسائل هستیم چرا که سرمایه‌های لازم در کشور وجود دارد، گفت: امروز باید بر اساس سیاست‌های ابلاغی به رشد اقتصادی ۸ درصد رسیده و تورم را تک رقمی کنیم. در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم این موضوع را به دولت و شورای نگهبان گفته‌ام که رشد ۸ درصدی قطعاً سقف سرمایه‌گذاری دارد که باید نسبت به آن برآورد داشت تا به مباحث پوچ گرفتار نشویم و تازه بخواهیم موضوع اصل ۷۵ آن را تعیین کنیم و این موضوع باید از قبل مشخص باشد.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل سوخت با مبلغ بسیار اندک توزیع می‌شود چنانچه گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان است اما باز هم هزینه تمام شده حمل و نقل ما بسیار بالا است. نوشتن بهره وری ۲.۸ برایمان بسیار سخت شده است. روزانه ۳.۵ میلیون بشکه نفت در کشور هدر می‌دهیم که اگر بشکه‌ای ۸۵ دلار محاسبه کنیم، سالیانه بالای ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود. چرا باید کیک اقتصاد خود را در شرایطی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم، کوچک کنیم و چرا خودمان هم به خودمان ظلم کنیم. ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها قطعاً اشکال ما است اما راه بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز افزایش قیمت آن نیست بلکه راه‌های دیگری هم وجود دارد. وقتی سرمایه در حال از بین رفتن است باید از سوی دولت، بخش خصوصی و مردم بهینه شود و اگر همه با هم از آن منفعت ببریم این ۱۰۰ میلیارد دلار تبدیل به سرمایه ملی ما خواهد شد.

حمل و نقل نیازمند تحول از طریق هوشمندسازی است

قالیباف در این بخش از سخنان خود با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید از طریق بهینه‌سازی در مصرف به بهره‌وری برسد، گفت: زمانی که دولت امکان خرید دستگاهی برای بهینه‌سازی را ندارد بخش خصوصی حاضر است وقتی توان آن را دارد، این کار را انجام دهد به خصوص که ببیند این کار هم برای خودش و هم برای کشور منفعت دارد. مردم نیز در حوزه تجارت خُرد اگر ببینند زمانی که در منزل نشسته‌اند و مصرفشان نسبت به سال گذشته در همان روز کاهش پیدا کرده در این منفعت شریک خواهند شد قطعاً به سمت مصرف بهینه می‌روند لذا نباید به سمت گران کردن رفت بلکه باید مصرف را بهینه کرد که هیچ سختی نداشته و قطعاً قابل اجرا است.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه متأسفانه امروز در حال از دست دادن سرمایه‌های انسانی و مادی خود هستیم، گفت: امروز من نباید منتقد باشم بلکه باید پاسخگو باشم اما ببینید در حوزه ماشین‌های اسقاطی می‌گوئیم این ماشین‌ها در تردد نیستند و اگر بودند جریمه می‌دهیم اما آیا واقعاً ماشین اسقاطی نداریم؟ هنوز در حوزه حمل و نقل، کامیون‌های دهه ۷۰ میلادی و سال ۲۰۰۰ در شهر تهران رفت و آمد می‌کند از این رو در این حوزه نیازمند تحول و هوشمندسازی هستیم.

باید رانت در حوزه کامیون‌ها برداشته شود

وی در ادامه با بیان اینکه بخش اعظمی از کامیون‌ها خودراننده هستند، گفت: با این دلیل نباید خود را درگیر این موضوع کنیم که آنها را چگونه در قالب شرکت قرار دهیم و به مسیر سال‌های قبل خود بازگردیم که امروز عصر تکنولوژی هیچ همخوانی با آن ندارد. ما می‌توانیم با سکوهایی که درست می‌کنیم رانت را جمع کرده، اختیارات را افزایش دهیم و فرصت‌ها را به‌صورت مساوی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و صرفاً به دنبال تقویت اقتصاد بخش دولتی نباشیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه امروز بیش از ۱۰۰ همت طلب پیمانکاران در حوزه فنی و مهندسی است که در جریان مصوبات لایحه برنامه از طریق اهرم کردن اوراق مجدداً آن را به اقتصاد کشور باز می‌گردد، گفت: بخش خصوصی و دولت باید به جای رقابت با هم در کنار هم نشسته و برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی کنند و به سراغ مردم بروند که در این صورت مردم قطعاً حل و فصل مشکلات را خواهند پذیرفت.

ترانزیت باعث تقویت امنیت ملی و افزایش قدرت بازدارندگی می‌شود

رییس مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت حمل و نقل و پیشران بودن آن در کنار حوزه نفت و گاز و معادن که منفعت آن شامل حال سایر حوزه‌ها نیز خواهد شد، گفت: ترانزیت ما پیش از این که برای ما جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه امنیت ملی داشته، قدرت بازدارندگی به همراه می‌آورد و فرصت‌های بزرگی برای ما تولید می‌کند اما اکنون بزرگ‌ترین درد ما ایجاد زیرساخت است. میان ریل و جاده همه روی ریل در حوزه باری و مسافری اتفاق نظر دارند اما در دهه‌های گذشته اعتبارات خود را به جای ریل روی جاده با نسبت چند ده برابری سرمایه‌گذاری کردیم.

وی افزود: در حوزه ریل در جاهایی گره ترافیکی داریم و در مسیرهایی شاید چند روز یک بار یک قطار روی آن حرکت کند. امروز از حدود ۱۴ هزار کیلومتر ریل، ۴ هزار کیلومتر آن هیچ تأثیری در بهره وری کشور و اولویتی برای ساخت نداشته است. یعنی جایی ریل ساخته‌ایم که نیازی نبوده و فقط پول نفت است که می‌توان آن را اینگونه هدر داد. اگر آن را به درستی هزینه کرده بودیم کریدور ۳۲۰۰ کیلومتری در حوزه شرق به غرب و جنوب به شمال در این وضع باقی نمی‌ماند. امروز سرعت حرکت قطار باربری به اندازه حرکت دوچرخه و یا کمتر بوده که یعنی سرمایه گذاری‌های ما با اشکالاتی مواجه است.

هزینه احداث قطار و ریل نباید از جیب مردم برداشته شود

قالیباف با اشاره به بازدید نظارتی اخیر خود از اسلامشهر و دریافت عوارض از مردم برای احداث تونل، عنوان کرد: چرا باید از محل عوارضی که از مردم دریافت می‌کنیم، تونل حفر کنیم که حدود ۸ سال است در حال حفاری هستند و تصور می‌کنم ۸ سال دیگری نیز به طول بیانجامد تا قطاری آنجا به حرکت بیفتد. این مسیر می‌تواند حداقل روزانه ۹ میلیون مسافر در خط خود به تهران جابجا کند که بخش‌های خصوصی قطعاً درآمدزایی زیادی از این محل خواهند داشت لذا لازم نیست از محل عوارض اقدام به احداث خط قطار و مترو کنیم.

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز در کشور امکانات و سرمایه داریم اما نحوه استفاده و مصرف بهینه آن از مشکلات ما است، عنوان کرد: متأسفانه در جلسات، بروکراسی و کاغذبازی‌ها و وقت‌گذاری‌های بی‌دلیل در حال از دست دادن این فرصت‌ها هستیم. امروز نیازمند تصمیمات شجاعانه هستیم که قطعاً سخت و تلخ خواهند بود. ما باید قدرت «نه گفتن» داشته باشیم. اگر جایی هر جریانی و یا فردی درخواست کرد که سرمایه را جایی ببریم که نفعی نداشته و بازگشتی ندارد و یا ۳۰ سال دیگر بازگشت دارد باید «نه» بگوییم و اگر جای دیگری وجود دارد که سرمایه آن ظرف ۳ سال بازگشت دارد باید در آنجا سرمایه‌گذاری کنیم البته به شرطی که بخش دولتی و خصوصی صادقانه در کنار هم حرکت کنند.

فعالان اقتصادی مجاهدان اصلی و واقعی جنگ اقتصادی هستند

وی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه تصریح کرد: امروز برای مبارزه با آمریکا باید تولید کشور را افزایش داده و مشکلات اقتصادی را حل کنیم و این همان جایی است که آمریکا در حال مبارزه است که ما قوی نشویم و ما باید همانجا باشیم تا قوی شویم لذا شما مجاهدین اصلی و واقعی جنگ اقتصادی هستید و ما در خدمت شما قرار داریم.

قالیباف یادآور شد: ما ۱۲ سال در حوزه شهرداری فعالیت کردیم که آن زمان هم تحریم آمریکا بودیم و هم تحریم ۳ دولتی که با آنها کار کردیم یعنی شرایط کار برای ما سهل نبود حتی طی این ۱۲ سال یک جلسه هم برای شهر تهران با ما نگذاشتند اما توانستیم ۲۰۰ کیلومتر خط مترو ایجاد کنیم. سررسید احداث خط آهن شهری از جهت فنی ۲ دقیقه است اما به خاطر نداشتن واگن به جای اینکه روزی ۷ میلیون نفر مسافر جابجا کنیم در حال جابجایی کمتر از ۲ میلیون نفر مسافر هستیم که هدر دادن بهره‌وری است. تمام کارها و سرمایه گذاری‌ها در حوزه ساخت ریل و ایستگاه انجام می‌شود اما وقتی واگن نیاید کار هیچ فایده‌ای نداشته و یعنی دشمنی در کار است.

رییس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه کشورمان سرشار از منابع انسانی غنی، متعهد، متخصص و فنی و در کنار آن سرشار از سرمایه‌های مادی است، گفت: امروز به اندازه‌ای که دولت از معادن کشور که بزرگ‌ترین امکان انفال ما است سهم دارد و بهره‌برداری می‌کند، به همان میزان نیز در حال دادن مابه‌التفاوت گازوئیل به معدن داران است که کار را بی‌فایده می‌کند؛ این چه مدیریت اقتصادی است.

وی افزود: روزی ۳.۵ میلیون بشکه نفت در حال هدر دادن هستیم و چند صد میلیون تن در معادن از دست می‌دهیم؛ در حوزه حمل و نقل نیز فرصت‌های زیادی در حوزه ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی داریم که در حوزه امنیتی و ملی ما اثرگذار است و می‌توانیم آنها را در کنار هم برای اجرای یک برنامه تحول‌گرا استفاده کنیم تا به ثبات اقتصادی برسیم و دیگر کیک اقتصادی ما کوچک نشده و بزرگ‌تر شود لذا نشدن و نتوانستن نداریم. ثبات اقتصادی در یک قدمی ما است اما به شرطی که دولت، بخش خصوصی و مردم با فکر و هدف مشخص به سمت آن حرکت کند.

قالیباف در پایان با بیان اینکه مسائل حوزه حمل و نقل شهری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی را با گوشت و پوست و استخوان خود درک می‌کنم، خاطرنشان کرد: حمل و نقل هوایی شرایط بسیار بدی دارد. شما متخصصان این حوزه هستید اما من نیز حداقل فهم را از این حوزه‌ها دارم. مجلس متعلق به شما است و در مجلس جایگاه دارید؛ شما می‌توانید فرصت داشته باشید، پشت تریبون صحن بیایید و صحبت کنید. مجلس مال شماست پس درِ آنجا را محکم بزنید و اگر ما غفلت کردیم شما اجازه ندهید غفلت کنیم و این حق شما است.