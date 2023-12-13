  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷

جنین به جهنم اشغالگران تبدیل شده است +فیلم

همزمان با یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جنین و اردوگاه این شهر در کرانه باختری، نبرد شدیدی میان نیروهای مقاومت و نظامیان اشغالگر جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین اعلام کرد: اوضاع در اردوگاه جنین به علت یورش نظامیان صهیونیست بحرانی است. ارتش اشغالگر مانع از رسیدن کادر اورژانس به این اردوگاه می‌شوند.

در بیانیه هلال احمر فلسطین آمده است: شیرخشک و نان پیدا نمی‌شود و نظامیان صهیونیست با سیطره بر منازل مانع از خروج ساکنان می‌شوند.

همزمان منابع بیمارستان رازی در جنین از شهادت یک جوان بر اثر اصابت گلوله نظامیان صهیونیست به سرش خبر دادند.

برخی منابع خبری هم اعلام کردند که شمار شهدای ناشی از یورش نظامیان صهیونیست به جنین به هشت نفر افزایش پیدا کرده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت فلسطینی‌ها در ورودی بیمارستان جنین تیراندازی می‌کنند.

صدای درگیری و انفجارهایی در اطراف بیمارستان خلیل سلمان در جنین شنیده می‌شود.

مبارزان فلسطین به مقابله با نظامیان صهیونیست برخاسته و با بمب دستی با آنها مقابله کردند. شماری از نظامیان صهیونیست بر اثر این درگیری زخمی شده اند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در جریان درگیری میان مبارزان فلسطینی و نظامیان اشغالگری، شماری از آنها زخمی شدند.

لحظه هدف قرار گرفتن نظامی صهیونیست به دست مقاومت در جنین

کد خبر 5966212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها