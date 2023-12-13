به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای در واکنش به یورش ارتش رژیم صهیونیستی به جنین اعلام کرد که این یورش در راستای جنگ فراگیر رژیم نژادپرست صهیونیستی علیه ملت فلسطین انجام می‌شود.

حماس اعلام کرد: تاکید می‌کنیم که جنایت‌ها و نقض قانون‌هایی که در جنین رخ می‌دهد هرگز باعث توقف مسیر رو به توسعه مقاومت نخواهد شد.

این جنبش در ادامه بیان کرد: ملت ما در کرانه باختری مقاوم بر تصمیم خود جهت رویارویی با اشغالگران نژادپرست و شهرک‌نشینان تروریست تاکید و پافشاری دارد.

جنبش حماس تاکید کرد: از ملتمان در کرانه باختری می‌خواهیم که مقاومت خود در تمامی شهرها و روستاها را تا زمان اخراج اشغالگران از سرزمینمان افزایش بدهند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از دیروز یورش خود به جنین و برخی مناطق دیگر کرانه باختری را آغاز کرده‌اند. در جریان این یورش چندین فلسطینی زخمی و شهید و چندین نفر دیگر نیز توسط نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند. از سوی دیگر جوانان فلسطینی نیز با تیراندازی و انفجار بمب‌های دست‌ساز با یورش نظامیان صهیونیست مقابله کردند. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در درگیری‌های جنین ۴ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند.