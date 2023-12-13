به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که در واکنش به حملههای رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان فلسطینی شهرک صهیونیستی «اشدود» را موشکباران کرده است.
علاوه بر این گردانهای قسام ۳ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق خانیونس و ۲ تانک مرکاوای دیگر را در پروژه بیت لاهیا در شمال نوار غزه با استفاده از راکت «یاسین ۱۰۵» و بمب «شواظ» هدف قرار داد.
یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوع «دی ۹» نیز در «تل الزعتر» با راکت یاسین ۱۰۵ قسام هدف گرفته شد.
همچنین مبارزان قسام یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی را با راکت «پی ۲۹» در شرق خانیونس منهدم کردند.
گردانهای قسام استحکامات و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف خیابان شماره ۵ خانیونس و اتاق فرماندهی ارتش این رژیم در محور جنوبی شهر غزه را با خمپاره سنگین و موشکهای کوتاهبرد «رجوم» هدف قرار دادند.
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که با همراهی مبارزان قسام موفق شده یک گروه ۱۵ نفره نظامیان صهیونیست را در منطقه «المغراقه» در مرکز نوار غزه در کمین خود گرفتار کند و پس از درگیری تنبهتن با این نظامیان، آنها را به هلاکت رسانده یا زخمی کند.
گردانهای قدس تاکید کرد که پس از این درگیری توپخانه گردانهای قدس و گردانهای قسام منطقه المغراقه را گلولهباران کردهاند.
علاوه بر این گردانهای قدس از به هلاکترساندن و زخمیکردن یک گروه ۵ نفره پیادهنظام ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد فلسطین در غرب غزه خبر داد.
همچنین مبارزان گردانهای قدس در محور شیخ رضوان با نظامیان صهیونیست به شدت درگیر شدند و ۲ جنگافزار صهیونیستی را در خیابان «الجلا» با راکت «تاندوم» هدف قرار دادند.
علاوه بر این گردانهای قدس استحکامات و تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقههای «جحرالدیک»، «نتساریم»، شمال اردوگاه «شاطی»، موضع «ناحل عوز» و شرق شهرک «الزیتون» را با خمپاره و موشک هدف قرار داد.
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