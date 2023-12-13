انصارالله ما را تحت محاصره دریایی قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «الیعیزر میروم» فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرد که یمن توانسته محاصره دریایی را به این رژیم تحمیل کند.
میروم با اشاره به حجم بالای کالاهایی که رژیم صهیونیستی از طریق دریا به داد و ستد آنان میپردازد، اعلام کرد: ۹۵ درصد از کالاهای داخلی و خارجی اسراییل از دریا میگذرند.
خبر دیگر آن که یکی از مسوولان پنتاگون مدعی شد که ناوشکن آمریکایی «ماسون» پهپادی را که از یمن به هوا خاسته بود واژگون کرده است.
پیش از این نیز شرکت صهیونیستی «زیم» که در زمینه باربری فعالیت میکند اعلام کرد که مجبور است هزینههای حمل و نقل کالاها از آسیا به سمت دریای مدیترانه را افزایش دهد. این شرکت اعلام کرد که اقدام مذکور در سایه تهدیدهای امنیتی ارتش یمن در دریای سرخ و خلیج عدن صورت میگیرد. شرکت زیم تاکید کرد که تهدیدهای ارتش یمن در مسیر تجارت بینالمللی واقع شده و بر تمام شرکتهای فعال در زمینه حمل و نقل کالاها تاثیر گذاشته است.
جدعون گولبر مدیر کل بندر ایلات در سرزمینهای اشغالی نیز اعلام کرد که تهدیدهای یمنیها در جلوگیری از عزیمت کشتی به سرزمینهای اشغالی باعث از دست رفتن ۸۰ تا ۸۵ درصد از سودآوری این بندر شده است.
جلال الرویشان معاون امور دفاعی و امنیتی نخست وزیر پیشبرد امور در یمن نیز روز گذشته گفته بود: در سایه تداوم جنگ و محاصره غزه، امکان ندارد که یمن از عملیات علیه دشمن صهیونیست دست بردارد.
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