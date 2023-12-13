به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزبالله لبنان از هدف قراردادن چند موضع و مرکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
حزبالله لبنان اعلام کرد که مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در اطراف موضعهای صهیونیستی «الضهیره» و «المناره» با تسلیحات مناسب هدف قرار داده است.
علاوه بر این حزبالله لبنان اعلام کرد: موضع «مالکیه» را با موشک برکان هدف قرار دادیم. این موشک به صورت مستقیم به موضع مالکیه اصابت کرد.
حزبالله لبنان از هدف قراردادن موضعهای صهیونیستی «رامیا»، «البحری» و پادگان «شومیرا» خبر داد.
همچنین رسانههای عبری زبان اذعان کردند که چند موشک در شهرک صهیونیستی «کریات شمونه» در الجلیل علیا سقوط کرده است، اما آژیرهای هشدار این منطقه فعال نشدهاند.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «الخیام»، «یارون» و «عیتا الشعب» و همچنین شهرک «رب تلاتین» را گلولهباران کرد.
علاوه بر این جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «یاطر» را بمباران کردند.
همچنین خبرنگار المیادین گزارش داد که سقوط گلوله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی روی یک خانه در شهرک «عیتا الشعب» به آتشسوزی در این خانه انجامید، اما تلفاتی را در پی نداشت.
پیش از این نیز منابع خبری اعلام کردند که الجلیل غربی واقع در شمال اراضی اشغالی با چندین موشک از سمت لبنان هدف قرار گرفته است. خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که آژیر هشدار در این منطقه اشغالی به صدا درآمده است. از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای «عیترون» و «محیبیب» در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
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