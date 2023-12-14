به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور (مرحله نظری) طبق قوانین و مقررات (به ویژه مفاد دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی) ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

ثبت نام در این آزمون از ۱۸ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ انجام شده است که بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت ثبت نام تا ظهر دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ تمدید شده است.

توجه: داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در پایگاه اینترنتی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به نشانی edd.behdasht.gov.ir تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون اعلام شوند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند.

روش ثبت نام اینترنتی:

مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir

مراجعه به ترتیب به پیوندهای: «دندانپزشکی»، «آزمون ملی»، «ارسال مدارک و ثبت نام»

پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام ۶۳۰ هزار تومان (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال)، ارسال مدارک، تکمیل فرم ثبت نام و دریافت کد رهگیری

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی:

۱. تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در سال جاری گرفته شده باشد.

۲. تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه

۳. تصویر اسکن شده کارت ملی

هر یک از تصاویر بالا باید با فرمت jpg و حجم حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوبایت تهیه شود.

توزیع کارت ورود به جلسه: کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ از طریق همین سایت در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

منابع آزمون:

۱. فهرست منابع بخش اختصاصی آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۱۴۰۲ در سایت سنجش آموزش پزشکی در پیوند «منابع آزمون ها»، پیوند «منابع آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی در سال ۱۴۰۲» قابل دسترسی است.

۲. فهرست منابع بخش علوم پایه آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور در سایت سنجش آموزش پزشکی در پیوند «منابع آزمون ها»، پیوند «منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی» قابل دسترسی است.

زمان آزمون:

۱. فرآیند آزمون دروس اختصاصی رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

۲. فرآیند آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۱۳:۳۰ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

تذکر: داوطلبانی که پیش از این در آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند، می توانند از نمره قبولی قبلی خود استفاده کرده و در بخش علوم پایه آزمون شرکت نکنند.

مکان برگزاری آزمون: آزمون در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می شود.

پس از آزمون، اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد. قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون معرفی خواهند شد.