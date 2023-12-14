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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۹

علی نعمتی:

از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم/ پنالتی درست نبود

از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم/ پنالتی درست نبود

هافبک تیم پرسپولیس با بیان اینکه پنالتی گرفته شده برای استقلال اصلا درست نبود گفت: از هواداران بابت این نتیجه عذرخواهی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمتی پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال گفت: بازی خوبی بود. هواداران شاهد صحنه های زیادی بودند اما از آنها بابت اینکه نتوانستیم برنده از زمین خارج شویم عذرخواهی می کنم. حق ما در این دیدار برد بود ولی این اتفاق رخ نداد.

وی در خصوص گل استقلال در ضربه پنالتی به دست آمد گفت: فیلم خطا را چندین بار در رختکن دیدیم و اصلا پنالتی نبود و داوران در این خصوص اشتباه کردند.

نعمتی در پایان و در خصوص حواشی که به خاطر پنالتی به وجود آمد گفت: کادر فنی استقلال آنقدر شلوغ کردند تا داور مجبور شد برای آنها پنالتی بگیرد.

کد مطلب 5967027

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