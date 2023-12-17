حسن روشن در گفت و گو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی صد و دوم گفت: مانند گذشته بازی خیلی خوبی از دو تیم شاهد نبودیم، ترس از باخت و احتیاط همیشه باعث شده دربی جذابیت بالایی نداشته باشد و اگر در این دیدار گل هم نباشد دیگر بدتر خواهد شد. البته این دیدار دو گل داشت و صحنه‌های حساسی را از خود به یادگار گذاشت اما همیشه ترس باعث می‌شود کیفیت این بازی بالا نباشد.

وی در خصوص ارزیابی فنی اش از این دیدار گفت: دو تیم کاملاً محتاط به میدان آمدند و سعی داشتند میانه میدان را از آن خود کنند تا بتوانند فورواردهای خود را صاحب موقعیت کرده و آنها دروازه حریف را باز کنند. استقلال در نیمه اول با یک برنامه خاص توپ و میدان را در اختیار پرسپولیس گذاشت اما اجازه نفوذ به حریف نداد و بیشتر سعی داشت حریف را خسته کند و دیدیم در دقایق پایانی فشار زیادی آورد و حتی یک بار حرکت اشتباه گلر و مدافع پرسپولیس می‌رفت تا دروازه این تیم باز شود اما در نهایت نیمه اول بدون گل به پایان رسید تا همه آنهایی که این دیدار را مساوی پیش بینی کرده بودند به گفته خود نزدیک تر شوند.

روشن در ادامه خاطرنشان کرد: نیمه دوم استقلال هجومی آغاز کرد و پرسپولیس کاملاً در لاک دفاعی فرو رفته بود آبی‌ها به خوبی توسط یامگا، ترابی بهترین بازیکن پرسپولیس در هفته‌های اخیر را از کار انداختند به طوری که یحیی مجبور شد دست به تعویض او بزند. در مجموعه استقلال در نیمه دوم هجومی بازی می‌کرد و موقعیت‌های بسیاری داشت که با بی دقتی و بدشانسی از دست داد اما یک اشتباه بچگانه از مدافعی که مدعی پوشیدن تیم ملی است باعث شد دروازه استقلال باز شود. از سهرابیانی که به تیم ملی هم دعوت شده بعید است در چنین بازی حساس و پرفشاری چنین اشتباه فاحشی را از خود به نمایش بگذارد و همین مساله باعث شد تا امید عالیشاه که به عنوان یار تعویضی به میدان آمده بود بتواند دروازه استقلال را باز کند.

پیشکسوت استقلال با ابراز رضایت از عملکرد فنی نکونام در ۱۰ دقیقه پایانی این دیدار گفت: استقلال زمان بدی گل را دریافت کرد، شاید اگر مربی دیگری در کنار خط بود تمرکزش را از دست می‌داد و نمی‌توانست تصمیمات منطقی بگیرد و همین مساله باعث می‌شد بازی را به حریف واگذار کند اما نکونام که از تجربه بالایی برخوردار است تمرکز خود را از دست نداد، تعویض کرد، بازیکنانش را به جلو فراخواند و همین اتفاقات باعث شد تا او صاحب یک ضربه پنالتی شود و با گلی که استقلال از نقطه پنالتی به ثمر رساند این دیدار با تساوی به پایان رسید و دو تیم هر کدام یک امتیاز از این بازی پرفشار کسب کردند. البته این نتیجه بیشتر به سود سپاهان تمام شد که با کلکسیونی از بهترین بازیکنان در یک قدمی استقلال قرار گرفته و اگر آّی ها در دیدارهای آینده تعلل داشته باشند صدر را از دست می‌دهند و این سپاهان است که جای آنها را در بالای جدول خواهد گرفت.

روشن در خصوص عملکرد کوین یامگا که یکی از بهترین بازیکنان دربی صد و دوم بود گفت: خونسرد تر از این بازیکن ندیده‌ام هیچ فشار تماشاگر، شعار و اتفاقاتی که در بازی می‌افتد او را از مسیر اصلی اش خارج نمی‌کند بازیکنی که تنها تمرکزش روی بازی و خواسته‌های کادر فنی است. ترابی که در همه دیدارهای استقلال و پرسپولیس خطرناک ظاهر می‌شد و می‌توانست برای استقلال دردسرساز شود این بار اجازه خودنمایی پیدا نکرد، یامگا کاملاً او را متوقف کرد که باعث شد گل محمدی او را تعویض کند. در خصوص زدن پنالتی هم باید بگویم هیچکس جز او نمی‌توانست این پنالتی حساس در دقایق پایانی را به گل تبدیل کند وقتی چهره او را قبل از زدن پنالتی دیدم آرامش خاصی در چهره او بود و اطمینان داشتم دروازه گلر اول تیم ملی را باز خواهد کرد و دیدیم چقدر راحت و بدون استرس این کار را انجام داد. استقلال باید قدر این مهره گلزن و تاثیرگذار خود را بداند و به راحتی او را از دست ندهد.

حسن روشن با انتقاد از بیانیه نویسی و شکایت باشگاه پرسپولیس از چند تن از بازیکنان استقلال و گزارشگر دربی گفت: این کارها دیگر نخ نما شده شاید در گذشته جذابیتی داشت اما در حال حاضر خریداری ندارد. اعتراض به سیستم VAR هم گونه عجیب از رفتارهای مدیران پرسپولیس است که حتی از این سیستم هم ایراد می‌گیرند اگر پنالتی که برای آنها با VAR مردود اعلام شد و داور آن را قبول نکرد، پنالتی اعلام می‌شد باز هم کادر مدیریتی و فنی پرسپولیس از سیستم Var ایراد می‌گرفت و نسبت به آن معترض بود؟ استقلال به جز آن پنالتی که با VAR به دست آورد یک پنالتی واضح هم برایش گرفته نشد اما باشگاه استقلال چنین رفتارهایی از خود نشان نداد. همه باید به قانون احترام بگذاریم سیستم Var بی عدالتی را از بین برد و اعتقاد دارم در این دیدار حق به حقدار رسید. مدیران پرسپولیس هم باید خویشتن دار باشند شاید آنها فکر می‌کردند بازی در دقایق پایانی است و می‌توانند به راحتی برنده از زمین خارج شوند اما این گل تمام برنامه‌های آنها را بر هم ریخت و همین مساله باعث شد به شدت از سیستم VAR ایراد بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال باید دربی را فراموش کند، تمرکزش روی بازی‌های آینده باشد، فاصله سپاهان با استقلال دو امتیاز است و اگر استقلال در دیدارهای آینده برنده از زمین خارج شود باید صدر جدول را به سپاهان تقدیم کند بنابراین امیدوارم همانطور که نکونام در دربی هوشمندانه عمل کرد این هوشمندی را در بازی‌های آینده هم به کار ببرد.