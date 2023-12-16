پرونده مسابقات قهرمان قهرمانان اسکیت سرعت ایران در اراک بسته شد

مریم وفاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمان قهرمانان اسکیت سرعت ایران دوره دسته جات آزاد ویژه دختران با حضور ۵۶ ورزشکار در رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد.

وی افزود، وضعیت استاندارد پیست اسکیت اراک نسبت به سایر استان‌ها مطلوب‌تر است و استان مرکزی میزبانی بسیار مناسبی در این راستا داشت که جای تقدیر دارد.

وی تاکید کرد: مسابقات قهرمان قهرمانان اسکیت، خروجی نفرات برتر) مسابقات قبل بود که اسامی برندگان از سایر استان‌ها مشخص می‌شود.

نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکیت گفت: سطح مسابقات مناسب و با استقبال بالای هواداران همراه بود که انگیزه مضاعفی در دختران ورزشکار ایجاد شد.

وفاخواه با بیان اینکه مسابقات قهرمان قهرمانان برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود، افزود: با نظر و تعامل و هم افزایی کادر فنی و فدراسیون می‌توان ادامه و برگزاری مجدد این دوره از مسابقات اسکیت را مدنظر قرار داد.

وی تاکید کرد: اکنون پیست اسکیت تهران استاندارد لازم را دارد اما وضعیت پیست اسکیت استان مرکزی به لحاظ استاندارد سازی نیز مناسب است و با توجه به پوشش آن، ورزشکاران دچار آسیب نمی‌شوند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکیت افزود: اکنون تجهیز و تأمین زیرساخت پیست اسکیت استاندارد چهار محال و بختیاری و فرخ شهر و برخی دیگر از شهرستان‌ها نیز در حال انجام است که انتظار است ارگان‌های ذیربط تعامل و هم افزایی لازم را در خصوص تأمین اعتبار را داشته باشند تا در اسرع وقت تکمیل شود و ورزشکاران این رشته به استان‌های دیگر سفر نکنند.