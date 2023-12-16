علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی ها مربوط به ایستگاه قدمگاه نهبندان با ۲۲ میلی متر بارش بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای ۲۴ ساعت آینده نیز پدیده خاصی جز تداوم سرما نخواهیم داشت، بیان کرد: سرمای هوا تا دو- سه روز آینده بر شهرستان های خراسان جنوبی حاکم خواهد بود.

خندان رو با بیان اینکه دمای هوا در بیرجند در ۲۴ ساعت گذشته از منفی سه درجه تا مثبت هشت درجه متغییر بوده است، گفت: سردترین نقطه استان نیز علی آباد زارعین خوسف با منفی چهار درجه و گرمترین نقطه استان نیز بندان با ۲۰ درجه بالای صفر گزارش شده است.