چین برای مقابله با حملات سایبری برنامه اضطراری منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طرح اضطراری مذکور در حالی اعلام شده که تنش ژئو پلیتیکی با آمریکا و متحدان آن افزایش یافته است. از سوی دیگر سال گذشته نیز هکری ادعا کرد به مخزنی از داده‌های خصوصی یک میلیارد کاربر چینی از پلیس شانگهای دسترسی یافته است.

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین جزئیات طرح را منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت‌های منطقه‌ای و شرکت‌ها باید در واکنش به رویدادهای سایبری چه ارزیابی و واکنشی نشان دهند.

در این طرح که هم اکنون برای بررسی نظر عموم مردم منتشر شده، با توجه به میزان آسیب به امنیت ملی، شبکه اطلاعات و آنلاین شرکت، یک سیستم مبتنی بر رنگ ۴ طبقه‌ای پیشنهاد شده است. براساس برنامه مذکور رویدادهای سایبری که خسارتی بیش از یک میلیارد یوان (۱۴۱ میلیون دلار) در برداشته باشند و اطلاعات خصوصی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر یا اطلاعات حساس ۱۰ میلیون کاربر را فاش کنند، «بسیار خطرناک» دسته بندی می‌شوند و در واکنش به آنها باید هشدار قرمز صادر شود.

همچنین شرکت‌های درگیر رویدادهای سایبری و اداره‌های رگولاتوری مرتبط در واکنش به هشدارهای قرمز و نارنجی، باید یک جدول کاری ۲۴ ساعته برای بررسی رویداد بررسی کنند. در کنار این موارد، باید ۱۰ دقیقه پس از نشت اطلاعات به وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اطلاع داده شود.

در بیانیه وزارتخانه آمده است: اگر رویداد سایبری خطرناک قلمداد شود، باید به رگولاتور محلی گزارش شود، هیچ گونه گزارش دهی دیرهنگام، اشتباه یا پنهان کاری درباره رویداد مجاز نیست.