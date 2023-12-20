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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۹:۲۵

حاکمیت سایبری در خارج از کشور -۴۳۷

آمریکا برای هوش مصنوعی ایمن دستورالعمل تعیین می‌کند

آمریکا برای هوش مصنوعی ایمن دستورالعمل تعیین می‌کند

دولت بایدن اعلام کرد نخستین گام ها را برای نوشتن استانداردها و دستورالعمل های کلیدی برای به کارگیری ایمن هوش مصنوعی مولد و شیوه آزمایش و ایمن سازی سیستم ها بر می دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انستیتو ملی استانداردها و فناوری (NIST) زیر مجموعه وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تا ۲ فوریه نظر عموم مردم درباره اجرای تست های کلیدی برای تضمین امنیت سیستم های هوش مصنوعی جمع آوری می کند.

جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد دستور اجرایی جوبایدن رییس جمهور آمریکا در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی درباره هوش مصنوعی دلیل این اقدام است. هدف از دستور بایدن توسعه استانداردهای صنعتی درباره ایمنی هوش مصنوعی، امنیت و اعتمادی است که به آمریکا امکان می دهد همچنان در زمینه مسئولیت توسعه و استفاده از این فناوری به سرعت در حال گسترش باشد.

این سازمان مشغول توسعه دستورالعملی برای ارزیابی هوش مصنوعی، تسهیل توسعه استانداردها و فراهم کردن محیط های آزمایشی برای ارزیابی سیستم های هوش مصنوعی است. این درخواست در حقیقت برای دریافت نظر مردم و شرکت های هوش مصنوعی درباره مدیریت ریسک هوش مصنوعی مولد و کاهش ریسک اخبار جعلی تولید شده با این نوع فناوری است.

طی ماه های اخیر هوش مصنوعی مولد که می تواند متن، عکس و ویدئو را تولید کند، هیجان زیادی تولید کرده و بیم آن می رود که برخی از مشاغل را منسوخ کند، در انتخابات اختلال به وجود بیاورد و احتمالا بر انسان غلبه کند و تاثیرات مرگباری داشته باشد.

طبق دستور بایدن سازمان ها باید استانداردهایی برای آزمایش و بررسی ریسک های شیمیایی، زیستی، رادیولوژیکی و امنیت سایبری تعیین کنند.

کد مطلب 5971514

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