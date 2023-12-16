ممنوعیت دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکه های اجتماعی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یک وزیر در انگلیس پس از ارائه قانون ایمنی آنلاین با تمرکز روی کودکان و حذف محتوای غیرقانونی، ممکن است این کشور در سال جدید اقدامات بیشتری برای حفاظت از کاربران نوجوان در مقابل ریسک شبکه های اجتماعی انجام دهد.

لایحه ایمنی آنلاین که در اکتبر سال جاری میلادی به قانون تبدیل شد، پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و یوتیوب را ملزم می کند تا به شیوه ای سختگیرانه تر محتوای غیرقانونی و سن کاربران پلتفرم هایشان را کنترل کنند.

کاربران پلتفرم های بزرگ مانند اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ چت باید حداقل ۱۳ سال داشته باشند.

براساس گزارشی جدید دولت انگلیس تصمیم دارد درباره دسترسی کودکان کمتر از ۱۶ سال به شبکه های اجتماعی اقدامی انجام دهد که احتمالا ممنوعیت هایی را دربر خواهد داشت.

اندرو گریفیث وزیر علوم انگلیس روز گذشته اعلام کرد دولت همیشه به دنبال راهی است تا توازنی میان آزادی های مهم و کنترل های والدین برقرار کند. او به تایمز رادیو گفت: اگر در مقطعی در آینده نیاز به مشاوره وجود داشته باشد ، بررسی شیوه های ادامه از حفاظت از کودکان در مقابل آزادی اینترنت برای بزرگسالان، کاری است که یک دولت متعادل انجام می دهد. البته همانطور که قبلا گفتم این امر درحال حاضر فقط یک گمانه زنی است.