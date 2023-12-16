نشست کمیته سه جانبه مشترک ایران، چین و عربستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست کمیته سه جانبه مشترک ایران، چین و عربستان روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۴ مصادف با ۲۰۲۳/۱۲/۱۵ میلادی، در پکن به پایان رسید.

عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی، مدیر دفتر کمیته روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و وانگ یی وزیر امور خارجه با رؤسای هیأت‌های ایران و عربستان دیدار کرد.

این نشست به ریاست جناب دنگ لی معاون وزیر امور خارجه چین به منظور پیگیری توافقنامه پکن برگزار شد که در آن رئیس هیأت ایران علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت سعودی مهندس ولید بن عبدالکریم الخریجی معاون وزیر امور خارجه بود.

در این دیدار، نتایج مثبت روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی با توجه به توافق پکن که در ماه مارس گذشته بین دو کشور با حضور جمهوری خلق چین منعقد شد و همچنین موضوع بازگشایی سفارت خانه‌های دو کشور در تهران و ریاض، دیدارها و سفرهای متقابل وزرای خارجه دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. ایران و عربستان از نقش مهم جمهوری خلق چین در این زمینه و میزبانی این نشست قدردانی کردند.

ایران و عربستان سعودی تعهد کامل خود را نسبت به اجرای توافق پکن اعلام کردند.

طرف چینی بر آمادگی خود برای ادامه نقش سازنده و حمایت از طرف‌های ایرانی و عربستانی در برداشتن گام‌های بیشتر برای تقویت روابط تاکید کرد.

سه طرف در مورد راه‌های همکاری سه جانبه در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

سه طرف از تداوم وضعیت کنونی نوار غزه به عنوان تهدیدی برای امنیت و صلح در منطقه و در سطح بین‌المللی ابراز نگرانی‌کردند و بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی در نوار غزه و امدادرسانی به غیر نظامی‌ها به طور مستمر تاکید کردند و با کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها مخالفت کردند. سه طرف تاکید کردند که هرگونه اقدام برای آینده فلسطین باید منعکس کننده اراده مردم فلسطین باشد. همچنین ۳ طرف از حق مردم فلسطین برای ایجاد کشور و تعیین سرنوشت خود حمایت می‌کنند.

سه طرف بر ادامه نشست‌های کمیته مشترک سه جانبه تاکید کردند و مقرر شد نشست بعدی کمیته در پاسخ به دعوت کریمانه پادشاهی عربستان سعودی در ژوئن ۲۰۲۴ در این کشور برگزار گردد.

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و الخریجی قائم مقام وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی عصر جمعه به صورت مشترک با وانگ یی عضو دفتر سیاسی حزب و وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتگو کرد.

وانگ یی در این دیدار با تبریک برگزاری نخستین نشست معاونان وزارت امور خارجه ایران، چین و عربستان سعودی به میزبانی پکن اعلام کرد که چین ضمن حمایت از گسترش همکاری‌های ایران و عربستان، خواستار تقویت مناسبات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و تبادلات مردمی ایران و عربستان سعودی است.

وانگ یی همچنین در این دیدار با اشاره به حمایت چین از موضع کشورهای اسلامی و عربی در مسئله فلسطین خواستار تسریع در آتش بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه در غزه شد و راه حل بحران در فلسطین را احترام به خواست و حقوق مشروع مردم فلسطین دانست.

علی باقری نیز در این دیدار ضمن تمجید از نقش میانجیگرانه چین در برقراری مجدد روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری مشترک میان سه کشور در زمینه‌های توسعه‌ای، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.



معاون وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نخستین نشست مشترک معاونان وزارت امور خارجه ایران-چین- عربستان سعودی در پکن حضور دارد، بعد از ظهر جمعه بصورت مجزا با دنگ لی معاون وزیر خارجه چین و الخریجی قائم مقام وزارت خارجه عربستان سعودی دیدار کرده و در خصوص مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله توقف تهاجم مردم مظلوم غزه و لزوم کمک رسانی فوری تبادل نظر کرده بود.