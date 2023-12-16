بیانیه خانواده شهدای ترور کشور در پی حادثه تروریستی راسک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی واقعه تروریستی حمله به مقر انتظامی شهرستان راسک و شهادت جمعی از پرسنل جان بر کف فراجا، خانواده شهدای ترور کشور بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:

خبر شهادت جمعی از نیروهای جان برکف و خدوم فراجا در واقعه تروریستی راسک موجب تألم خاطر خانواده شهدای ترور کشورمان در ایام حزن و اندوه عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها گردید. مردم ایران در این چند دهه همواره قربانی سیاست‌های ضدانسانی کشورهای حامی تروریسم به روش‌های گوناگون بوده‌اند. کشورهایی که با پرورش تروریست‌ها و تقدیم انواع کمک‌ها و پشتیبانی‌ها، نقش اصلی در جنایات گروهک‌های تروریستی علیه شهروندان بیگناه ما را داشته و دارند.

در واقعه تروریستی ۲۴ آذر راسک نمی‌توان از نقش پشت پرده سرویس‌های امنیتی کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی که این روزها شرایط به شدت بحرانی را در سرزمین‌های اشغالی تجربه می‌کند و همچنین تریبون‌های مروج افراط گرایی غافل بود. از این رو باور داریم که علاوه بر لزوم مبارزه سخت و جدی تر با تروریست‌ها، سایر منابعی که موجب ادامه حیات این گروهک‌ها در مناطق جنوب شرق کشور از طریق تغذیه فکری، مالی و اطلاعاتی می‌شود نیز مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران امر قرار بگیرد تا در آینده شاهد تکرار حوادث تلخ از این دست نباشم.

خانواده شهدای ترور کشور این واقعه جانکاه را به محضر حضرت صاحب العصر و الزمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، خانواده‌های شهدا و عموم مردم ایران تسلیت عرض می‌کند و از خداوند متعال شفای مجروحان را مسألت می‌کند.

بنیاد هابیلیان

(خانواده شهدای ترور کشور)

۲۵ آذر ۱۴۰۲