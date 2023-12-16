اجرای مصوبات شورای تحول علوم انسانی به وزارت علوم واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «اصلاح و تکمیل موادی از آئیننامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. این مصوبه یه شرح زیر است:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده «اصلاح و تکمیل موادی از آئیننامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۱ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
«ماده واحده «آئیننامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)»، به شرح بندهای ذیل اصلاح و تکمیل میگردد:
۱- واژه «رئیس» از انتهای بند یک ماده ۴ حذف و یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۴ الحاق میگردد:
تبصره: رئیس این شورا از میان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا افراد غیر عضو این شورا، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب میشود.
۲- یک ماده به شرح ذیل و تحت عنوان ماده ۵ جدید به آئین نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی؛ الحاق و مواد ۵ تا ۸ فعلی؛ به ترتیب با یک شماره افزایش، به شمارگان ۶ تا ۹ رتبهبندی میگردد:
ماده ۵- مسئولیت پیگیری و اجرایی سازی مصوبات شورای مذکور و پشتیبانی اجرایی از کارگروههای تحول علوم انسانی با شرایط ذیل به مدت ۲ سال بر عهده «مرکز پژوهش و آموزش عالی قرآن و علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، است:
الف: رئیس مرکز مذکور به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشود. وی قائممقام وزیر در علوم انسانی و دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی خواهد بود.
ب- رئیس مرکز مذکور، ریاست کمیسیون علوم انسانی ذیل شوراهای مرتبط (گسترش آموزش عالی و برنامه ریزی آموزش عالی و …) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر عهده خواهد داشت.
ج- انتخاب اعضای کارگروههای تحول علوم انسانی و رئیس آنها بر عهده شورای تحول و ارتقای علوم انسانی میباشد و این کارگروهها همانند سایر کارگروههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت نموده و تصمیمات و مصوبات آنها مبنای فعالیت این وزارتخانه در حوزه علوم انسانی است.»
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