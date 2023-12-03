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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۱

توسط رییس جمهور؛

مصوبه اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

مصوبه اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رییسی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. متن این مصوبه به شرح ذیل است :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی حوزه های علمیه

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۴ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور(حسب پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می ‌گردد:

مقدمه

به منظور تمهید و بسترسازی فعالیت صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که اصل تأسیس آن برای جهت دهی و اولویت‌گذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینه‌سازی برای پیشرفت در حوزه‌های کلان آموزش، پژوهش و فناوری و تأمین منابع مالی فعالیت‌های مرتبط در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است؛ اساسنامه این صندوق به شرح مواد آتی تصویب و تعیین می ‌شود:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

قانون: قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورا: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

صندوق: صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

موسسات: دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی، پارک‌های علم و فناوری و موسسات آموزش عالی حوزه‌های علمیه، حسب مورد؛ دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای گسترش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اشخاص حقیقی: اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققان موسسات، نخبگان و پژوهشگران مستقل

سامانه «نان» : نظام ایده‌ها و نیازها

ماده ۲- ماهیت صندوق

صندوق موسسه‌ای دولتی، وابسته به شورا و دارای استقلال اداری، مالی و معاملاتی است و براساس تمهیدات و مصوبات هیات امنا برای مدت نامحدود و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.

تبصره: فعالیت‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق؛ مشمول مفاد ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصرههای ذیل آن و تغییرات و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۳- اهداف صندوق

تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری در راستای اجرای اولویت‌های علم و فناوری کشور مندرج در اسناد بالادستی

تقویت مرجعیت و سرآمدی علمی جمهوری اسلامی ایران

هدفمندسازی حمایت مالی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد دولت در حوزه آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی

تأمین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی جریان‌ساز و تحول‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

۵. تأمین مالی در راستای هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و موسسات به‌منظور رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و فناوری

ماده ۴- وظایف و مأموریت‌های صندوق

حمایت از طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ های آموزش، پژوهش و فناوری در راستای اسناد بالادستی مصوب شورا

هدایت و راهبری منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری مندرج در قوانین دائمی و سالانه از قبیل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

حمایت مالی از انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، تقاضامحور و گسترش مرزهای دانش موسسات و اشخاص حقیقی

حمایت مالی از ارتقای کیفیت علمی موسسات در راستای دستیابی به مرجعیت علمی

ارائه تسهیلات و خدمات مالی به موسسات و اشخاص حقیقی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری به صورت کمک‌های بلاعوض، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

حمایت مالی از همکاری‌های موسسات در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و اشتراک‌گذاری دانش بین آنها

حمایت مالی از موسسات برای تأمین هزینه‌های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو در راستای مرجعیت علمی

اعطای عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری

حمایت از انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و دوره پسادکتری موسسات و اشخاص حقیقی در راستای رفع نیازهای جامعه و صنعت با اولویت نیازهای ثبت شده در سامانه «نان»

سایر حمایت‌ها و کمک‌های مالی در توسعه حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری براساس مصوبات هیات امنای صندوق

ماده ۵ - منابع صندوق

کمک‌های دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور

کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته و تابع و کمک‌های خیرین و واقفین

کمک‌های اعطایی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی

درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های علمی و فناورانه مصوب شورا

وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی

سایر کمک‌های مالی

تبصره: کلیه پرداخت‌های دولت و سایر دستگاه‌ها به صندوق، کمک تلقی شده و مانده آن قابل انتقال به سال بعد است.

ماده ۶- ارکان

الف) هیات امنا

ب) رییس صندوق

پ) شورای هماهنگی

ماده ۷ - اعضای هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا صندوق به شرح ذیل است:

رییس جمهور یا در غیاب ایشان معاون اول رییس جمهور (رییس هیات امنا)

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رییس هیات امنا)

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دو نفر صاحب‌نظر در تأمین مالی آموزش عالی، پژوهش و فناوری به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا

دو نفر نماینده شرکت‌های بزرگ فعال در بخش صنعت و خدمات کشور به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا

تبصره ۱: دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ دبیر هیات امنا صندوق محسوب می‌گردد.

تبصره ۲: دبیرخانه هیات امنا صندوق با استفاده از امکانات موجود در دبیرخانه شورا مستقر می‌شود.

ماده ۸- وظایف هیات امنا

الف) تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار در راستای سیاست‌ها و مصوبات شورا

ب) پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی

پ) تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، ساختار و تشکیلات، آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی

ت) نظارت بر حسن اجرای وظایف و مأموریت‌های صندوق و ارزیابی فعالیت‌های آن

ث) ارائه گزارش عملکرد سالانه صندوق به شورا

تبصره ۱: جلسات هیات امنا صندوق حداقل سالی یک‌بار تشکیل و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره ۲: در صورت نیاز؛ جلسات فوق‌العاده صندوق به پیشنهاد رییس صندوق و تأیید نایب‌رییس صندوق تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: هیات امنا می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را حسب مورد به رییس صندوق تفویض نماید.

تبصره ۴: هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به انتخاب هیات امنا) درج می‌شود.

تبصره ۵: دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات امنا به صورت مکتوب ارسال می‌شود.

تبصره ۶: بودجه ستاد صندوق؛ سالیانه به تصویب هیات امنا می‌رسد.

ماده ۹- رییس صندوق

رییس صندوق؛ بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد دبیر هیات امنا و با حکم نائب رییس شورا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی صرفاً برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

تبصره: برکناری رییس صندوق بر عهده نایب رییس هیات امنا است.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات رییس صندوق

اجرای مصوبات هیات امنا و شورای هماهنگی

اداره و راهبری امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیات امنا

تدوین آیین‌نامه‌های مربوط نظیر آیین‌نامه اداری، مالی، معاملاتی و تشکیلاتی و سایر شیوه‌نامه‌های مورد نیاز و ارائه آنها به هیات امنا برای تصویب

به‌کارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنها و مدیریت نیروی انسانی در چارچوب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امنا

پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق به هیات امنا

نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای حقوق صندوق در حد مقررات

رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری حداقل هر شش ماه یک‌بار جهت ارائه به هیات امنا

تهیه بودجه سالانه، صورت‌ها و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارائه به هیات امنا

سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیات امنا به رییس تفویض می‌شود.

تبصره ۱: رییس صندوق می‌تواند برخی از اختیارات خود را به معاونین صندوق تفویض کند.

تبصره ۲: کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت رییس صندوق و مدیرکل امور مالی با مهر صندوق معتبر است.

ماده ۱۱- شورای هماهنگی و اعضای آن

شورای هماهنگی صندوق با حضور دبیر کل شورا، رییس صندوق و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- دبیران کمیسیون‌های تخصصی با معرفی رؤسای کمیسیون‌ها، می‌توانند به جای آنها در جلسات شورای هماهنگی شرکت نمایند.

تبصره ۲- شورای هماهنگی با ریاست دبیرکل شورا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء معتبر است.

ماده ۱۲- وظایف شورای هماهنگی

تصویب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری مصوب شورا و تعیین نحوه و میزان تأمین مالی آنها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های تخصصی و تعیین میزان حمایت مالی از آنها در راستای مأموریت‌های صندوق و سیاست‌های مصوب شورا و هیات امنا

نظارت بر عملکرد کارگروه‌های تخصصی

تعیین میزان حمایت مالی از موسسات برای تأمین هزینه‌های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور در راستای سیاست‌های مصوب شورا و هیات امنا

تعیین میزان حمایت مالی از همکاری‌های موسسات از جمله تبادل استاد و دانشجو و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و توسعه مرجعیت علمی و فناوری در راستای سیاست‌های مصوب هیات امنا

تبصره- کمیسیون‌های تخصصی شورا به عنوان کارگروه‌های تخصصی فعالیت خواهند کرد.

ماده ۱۳- انحلال صندوق

انحلال صندوق با پیشنهاد رییس هیات امنا و تأیید اکثریت اعضای هیات امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود و اموال باقیمانده آن پس از تسویه، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛ وظیفه نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه را به عهده دارد.

ماده ۱۵- این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۵ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید.

کد مطلب 5956124
زهرا سیفی

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