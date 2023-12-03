مصوبه اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رییسی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. متن این مصوبه به شرح ذیل است :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی حوزه های علمیه

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۴ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور(حسب پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می ‌گردد:

مقدمه

به منظور تمهید و بسترسازی فعالیت صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که اصل تأسیس آن برای جهت دهی و اولویت‌گذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینه‌سازی برای پیشرفت در حوزه‌های کلان آموزش، پژوهش و فناوری و تأمین منابع مالی فعالیت‌های مرتبط در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است؛ اساسنامه این صندوق به شرح مواد آتی تصویب و تعیین می ‌شود:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

قانون: قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورا: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

صندوق: صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

موسسات: دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی، پارک‌های علم و فناوری و موسسات آموزش عالی حوزه‌های علمیه، حسب مورد؛ دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای گسترش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اشخاص حقیقی: اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققان موسسات، نخبگان و پژوهشگران مستقل

سامانه «نان» : نظام ایده‌ها و نیازها

ماده ۲- ماهیت صندوق

صندوق موسسه‌ای دولتی، وابسته به شورا و دارای استقلال اداری، مالی و معاملاتی است و براساس تمهیدات و مصوبات هیات امنا برای مدت نامحدود و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.

تبصره: فعالیت‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق؛ مشمول مفاد ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصرههای ذیل آن و تغییرات و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۳- اهداف صندوق

تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری در راستای اجرای اولویت‌های علم و فناوری کشور مندرج در اسناد بالادستی

تقویت مرجعیت و سرآمدی علمی جمهوری اسلامی ایران

هدفمندسازی حمایت مالی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد دولت در حوزه آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی

تأمین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی جریان‌ساز و تحول‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

۵. تأمین مالی در راستای هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و موسسات به‌منظور رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و فناوری

ماده ۴- وظایف و مأموریت‌های صندوق

حمایت از طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌ های آموزش، پژوهش و فناوری در راستای اسناد بالادستی مصوب شورا

هدایت و راهبری منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری مندرج در قوانین دائمی و سالانه از قبیل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

حمایت مالی از انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، تقاضامحور و گسترش مرزهای دانش موسسات و اشخاص حقیقی

حمایت مالی از ارتقای کیفیت علمی موسسات در راستای دستیابی به مرجعیت علمی

ارائه تسهیلات و خدمات مالی به موسسات و اشخاص حقیقی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری به صورت کمک‌های بلاعوض، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

حمایت مالی از همکاری‌های موسسات در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و اشتراک‌گذاری دانش بین آنها

حمایت مالی از موسسات برای تأمین هزینه‌های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو در راستای مرجعیت علمی

اعطای عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری

حمایت از انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و دوره پسادکتری موسسات و اشخاص حقیقی در راستای رفع نیازهای جامعه و صنعت با اولویت نیازهای ثبت شده در سامانه «نان»

سایر حمایت‌ها و کمک‌های مالی در توسعه حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری براساس مصوبات هیات امنای صندوق

ماده ۵ - منابع صندوق

کمک‌های دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور

کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته و تابع و کمک‌های خیرین و واقفین

کمک‌های اعطایی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی

درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های علمی و فناورانه مصوب شورا

وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی

سایر کمک‌های مالی

تبصره: کلیه پرداخت‌های دولت و سایر دستگاه‌ها به صندوق، کمک تلقی شده و مانده آن قابل انتقال به سال بعد است.

ماده ۶- ارکان

الف) هیات امنا

ب) رییس صندوق

پ) شورای هماهنگی

ماده ۷ - اعضای هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا صندوق به شرح ذیل است:

رییس جمهور یا در غیاب ایشان معاون اول رییس جمهور (رییس هیات امنا)

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رییس هیات امنا)

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دو نفر صاحب‌نظر در تأمین مالی آموزش عالی، پژوهش و فناوری به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا

دو نفر نماینده شرکت‌های بزرگ فعال در بخش صنعت و خدمات کشور به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا

تبصره ۱: دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ دبیر هیات امنا صندوق محسوب می‌گردد.

تبصره ۲: دبیرخانه هیات امنا صندوق با استفاده از امکانات موجود در دبیرخانه شورا مستقر می‌شود.

ماده ۸- وظایف هیات امنا

الف) تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار در راستای سیاست‌ها و مصوبات شورا

ب) پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی

پ) تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، ساختار و تشکیلات، آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی

ت) نظارت بر حسن اجرای وظایف و مأموریت‌های صندوق و ارزیابی فعالیت‌های آن

ث) ارائه گزارش عملکرد سالانه صندوق به شورا

تبصره ۱: جلسات هیات امنا صندوق حداقل سالی یک‌بار تشکیل و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره ۲: در صورت نیاز؛ جلسات فوق‌العاده صندوق به پیشنهاد رییس صندوق و تأیید نایب‌رییس صندوق تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: هیات امنا می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را حسب مورد به رییس صندوق تفویض نماید.

تبصره ۴: هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به انتخاب هیات امنا) درج می‌شود.

تبصره ۵: دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات امنا به صورت مکتوب ارسال می‌شود.

تبصره ۶: بودجه ستاد صندوق؛ سالیانه به تصویب هیات امنا می‌رسد.

ماده ۹- رییس صندوق

رییس صندوق؛ بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد دبیر هیات امنا و با حکم نائب رییس شورا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی صرفاً برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

تبصره: برکناری رییس صندوق بر عهده نایب رییس هیات امنا است.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات رییس صندوق

اجرای مصوبات هیات امنا و شورای هماهنگی

اداره و راهبری امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیات امنا

تدوین آیین‌نامه‌های مربوط نظیر آیین‌نامه اداری، مالی، معاملاتی و تشکیلاتی و سایر شیوه‌نامه‌های مورد نیاز و ارائه آنها به هیات امنا برای تصویب

به‌کارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنها و مدیریت نیروی انسانی در چارچوب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیات امنا

پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق به هیات امنا

نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای حقوق صندوق در حد مقررات

رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری حداقل هر شش ماه یک‌بار جهت ارائه به هیات امنا

تهیه بودجه سالانه، صورت‌ها و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارائه به هیات امنا

سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیات امنا به رییس تفویض می‌شود.

تبصره ۱: رییس صندوق می‌تواند برخی از اختیارات خود را به معاونین صندوق تفویض کند.

تبصره ۲: کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت رییس صندوق و مدیرکل امور مالی با مهر صندوق معتبر است.

ماده ۱۱- شورای هماهنگی و اعضای آن

شورای هماهنگی صندوق با حضور دبیر کل شورا، رییس صندوق و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- دبیران کمیسیون‌های تخصصی با معرفی رؤسای کمیسیون‌ها، می‌توانند به جای آنها در جلسات شورای هماهنگی شرکت نمایند.

تبصره ۲- شورای هماهنگی با ریاست دبیرکل شورا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء معتبر است.

ماده ۱۲- وظایف شورای هماهنگی

تصویب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری مصوب شورا و تعیین نحوه و میزان تأمین مالی آنها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های تخصصی و تعیین میزان حمایت مالی از آنها در راستای مأموریت‌های صندوق و سیاست‌های مصوب شورا و هیات امنا

نظارت بر عملکرد کارگروه‌های تخصصی

تعیین میزان حمایت مالی از موسسات برای تأمین هزینه‌های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور در راستای سیاست‌های مصوب شورا و هیات امنا

تعیین میزان حمایت مالی از همکاری‌های موسسات از جمله تبادل استاد و دانشجو و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و توسعه مرجعیت علمی و فناوری در راستای سیاست‌های مصوب هیات امنا

تبصره- کمیسیون‌های تخصصی شورا به عنوان کارگروه‌های تخصصی فعالیت خواهند کرد.

ماده ۱۳- انحلال صندوق

انحلال صندوق با پیشنهاد رییس هیات امنا و تأیید اکثریت اعضای هیات امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود و اموال باقیمانده آن پس از تسویه، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛ وظیفه نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه را به عهده دارد.

ماده ۱۵- این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۵ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید.