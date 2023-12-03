مصوبه اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیتالله دکتر سیدابراهیم رییسی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد. متن این مصوبه به شرح ذیل است :
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی حوزه های علمیه
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۴ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور(حسب پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
مقدمه
به منظور تمهید و بسترسازی فعالیت صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که اصل تأسیس آن برای جهت دهی و اولویتگذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینهسازی برای پیشرفت در حوزههای کلان آموزش، پژوهش و فناوری و تأمین منابع مالی فعالیتهای مرتبط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است؛ اساسنامه این صندوق به شرح مواد آتی تصویب و تعیین می شود:
ماده ۱- تعاریف و اختصارات
شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
قانون: قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورا: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
صندوق: صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
موسسات: دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی، پارکهای علم و فناوری و موسسات آموزش عالی حوزههای علمیه، حسب مورد؛ دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای گسترش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اشخاص حقیقی: اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققان موسسات، نخبگان و پژوهشگران مستقل
سامانه «نان» : نظام ایدهها و نیازها
ماده ۲- ماهیت صندوق
صندوق موسسهای دولتی، وابسته به شورا و دارای استقلال اداری، مالی و معاملاتی است و براساس تمهیدات و مصوبات هیات امنا برای مدت نامحدود و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت میکند.
تبصره: فعالیتهای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق؛ مشمول مفاد ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تبصرههای ذیل آن و تغییرات و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۳- اهداف صندوق
تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری در راستای اجرای اولویتهای علم و فناوری کشور مندرج در اسناد بالادستی
تقویت مرجعیت و سرآمدی علمی جمهوری اسلامی ایران
هدفمندسازی حمایت مالی، سرمایهگذاری و هزینهکرد دولت در حوزه آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سیام قانون اساسی
تأمین مالی اجرای طرحها و پروژههای کلان ملی جریانساز و تحولآفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری
۵. تأمین مالی در راستای همافزایی بین دستگاههای اجرایی و موسسات بهمنظور رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و فناوری
ماده ۴- وظایف و مأموریتهای صندوق
حمایت از طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری کلان در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری در راستای اسناد بالادستی مصوب شورا
هدایت و راهبری منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری مندرج در قوانین دائمی و سالانه از قبیل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
حمایت مالی از انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، تقاضامحور و گسترش مرزهای دانش موسسات و اشخاص حقیقی
حمایت مالی از ارتقای کیفیت علمی موسسات در راستای دستیابی به مرجعیت علمی
ارائه تسهیلات و خدمات مالی به موسسات و اشخاص حقیقی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری به صورت کمکهای بلاعوض، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
حمایت مالی از همکاریهای موسسات در اجرای طرحهای پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و اشتراکگذاری دانش بین آنها
حمایت مالی از موسسات برای تأمین هزینههای مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو در راستای مرجعیت علمی
اعطای عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری
حمایت از انجام پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی و دوره پسادکتری موسسات و اشخاص حقیقی در راستای رفع نیازهای جامعه و صنعت با اولویت نیازهای ثبت شده در سامانه «نان»
سایر حمایتها و کمکهای مالی در توسعه حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری براساس مصوبات هیات امنای صندوق
ماده ۵ - منابع صندوق
کمکهای دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور
کمکهای اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، شرکتهای وابسته و تابع و کمکهای خیرین و واقفین
کمکهای اعطایی سازمانها و نهادهای بینالمللی
درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در طرحهای علمی و فناورانه مصوب شورا
وجوه اداره شده دستگاههای اجرایی
سایر کمکهای مالی
تبصره: کلیه پرداختهای دولت و سایر دستگاهها به صندوق، کمک تلقی شده و مانده آن قابل انتقال به سال بعد است.
ماده ۶- ارکان
الف) هیات امنا
ب) رییس صندوق
پ) شورای هماهنگی
ماده ۷ - اعضای هیات امنا
ترکیب اعضای هیات امنا صندوق به شرح ذیل است:
رییس جمهور یا در غیاب ایشان معاون اول رییس جمهور (رییس هیات امنا)
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رییس هیات امنا)
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
دو نفر صاحبنظر در تأمین مالی آموزش عالی، پژوهش و فناوری به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا
دو نفر نماینده شرکتهای بزرگ فعال در بخش صنعت و خدمات کشور به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا
تبصره ۱: دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ دبیر هیات امنا صندوق محسوب میگردد.
تبصره ۲: دبیرخانه هیات امنا صندوق با استفاده از امکانات موجود در دبیرخانه شورا مستقر میشود.
ماده ۸- وظایف هیات امنا
الف) تعیین سیاستها، خطمشیها و برنامههای اولویتدار در راستای سیاستها و مصوبات شورا
ب) پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی
پ) تصویب آییننامهها، دستورالعملها، شیوهنامهها، نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق، ساختار و تشکیلات، آییننامههای مالی، اداری و معاملاتی
ت) نظارت بر حسن اجرای وظایف و مأموریتهای صندوق و ارزیابی فعالیتهای آن
ث) ارائه گزارش عملکرد سالانه صندوق به شورا
تبصره ۱: جلسات هیات امنا صندوق حداقل سالی یکبار تشکیل و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره ۲: در صورت نیاز؛ جلسات فوقالعاده صندوق به پیشنهاد رییس صندوق و تأیید نایبرییس صندوق تشکیل میشود.
تبصره ۳: هیات امنا میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را حسب مورد به رییس صندوق تفویض نماید.
تبصره ۴: هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامههای کثیرالانتشار (به انتخاب هیات امنا) درج میشود.
تبصره ۵: دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات امنا به صورت مکتوب ارسال میشود.
تبصره ۶: بودجه ستاد صندوق؛ سالیانه به تصویب هیات امنا میرسد.
ماده ۹- رییس صندوق
رییس صندوق؛ بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد دبیر هیات امنا و با حکم نائب رییس شورا برای مدت ۴ سال منصوب میشود. انتصاب مجدد وی صرفاً برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.
تبصره: برکناری رییس صندوق بر عهده نایب رییس هیات امنا است.
ماده ۱۰- وظایف و اختیارات رییس صندوق
اجرای مصوبات هیات امنا و شورای هماهنگی
اداره و راهبری امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیات امنا
تدوین آییننامههای مربوط نظیر آییننامه اداری، مالی، معاملاتی و تشکیلاتی و سایر شیوهنامههای مورد نیاز و ارائه آنها به هیات امنا برای تصویب
بهکارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنها و مدیریت نیروی انسانی در چارچوب قوانین، مقررات و آییننامههای مصوب هیات امنا
پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه و آییننامههای صندوق به هیات امنا
نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای حقوق صندوق در حد مقررات
رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری حداقل هر شش ماه یکبار جهت ارائه به هیات امنا
تهیه بودجه سالانه، صورتها و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیات امنا
سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیات امنا به رییس تفویض میشود.
تبصره ۱: رییس صندوق میتواند برخی از اختیارات خود را به معاونین صندوق تفویض کند.
تبصره ۲: کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت رییس صندوق و مدیرکل امور مالی با مهر صندوق معتبر است.
ماده ۱۱- شورای هماهنگی و اعضای آن
شورای هماهنگی صندوق با حضور دبیر کل شورا، رییس صندوق و رؤسای کمیسیونهای تخصصی شورا تشکیل میشود.
تبصره ۱- دبیران کمیسیونهای تخصصی با معرفی رؤسای کمیسیونها، میتوانند به جای آنها در جلسات شورای هماهنگی شرکت نمایند.
تبصره ۲- شورای هماهنگی با ریاست دبیرکل شورا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء معتبر است.
ماده ۱۲- وظایف شورای هماهنگی
تصویب طرحهای اجرایی بلندمدت سرمایهگذاری کلان در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری مصوب شورا و تعیین نحوه و میزان تأمین مالی آنها و نظارت بر حسن اجرای آنها
تصویب طرحها و پروژههای پیشنهادی کارگروههای تخصصی و تعیین میزان حمایت مالی از آنها در راستای مأموریتهای صندوق و سیاستهای مصوب شورا و هیات امنا
نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی
تعیین میزان حمایت مالی از موسسات برای تأمین هزینههای مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور در راستای سیاستهای مصوب شورا و هیات امنا
تعیین میزان حمایت مالی از همکاریهای موسسات از جمله تبادل استاد و دانشجو و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و توسعه مرجعیت علمی و فناوری در راستای سیاستهای مصوب هیات امنا
تبصره- کمیسیونهای تخصصی شورا به عنوان کارگروههای تخصصی فعالیت خواهند کرد.
ماده ۱۳- انحلال صندوق
انحلال صندوق با پیشنهاد رییس هیات امنا و تأیید اکثریت اعضای هیات امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود و اموال باقیمانده آن پس از تسویه، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛ وظیفه نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه را به عهده دارد.
ماده ۱۵- این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۵ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسید.
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