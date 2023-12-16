برنامه های عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) درسراسر استان برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا افتخاری بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دسته‌های عزاداری در شهرهای مختلف به سمت محل‌های تعیین شده، حرکت و در طول مسیر نیز موکب ها به عزاداران خدمات رسانی می‌کنند

وی بیان داشت: این مراسم در شهر یاسوج، از جلوی مسجد امام حسین (ع) شهر یاسوج به طرف مصلی این شهر ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

افتخاری تصریح کرد: این مراسم از ساعت ۱۰ و سی دقیقه از شهرستان دنا از فلکه الله به طرف مسجد جامع برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: همچنین این برنامه از ساعت ۱۰ صبح از محل سپاه لنده به سمت مصلی این شهر و در شهر باشت نیز این مراسم از ساعت ۱۵ فردا از ایستگاه مسافربری شهر یاسوج به سمت مسجد حضرت رسول (ص) برگزار می‌شود.

افتخاری تصریح کرد: در شهر دوگنبدان نیز از ساعت ۹ صبح و از روگذر شهری تا بوستان شهدای گمنام این شهر و در شهرستان مارگون نیز این مراسم در میدان شهید یزدانپناه برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در شهر چرام نیز از بوستان نیروی انتظامی تا مصلی نماز جمعه از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.