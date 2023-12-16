  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

آلمان: اروپا باید قدرت نظامی خود را مستقل از آمریکا افزایش دهد

آلمان: اروپا باید قدرت نظامی خود را مستقل از آمریکا افزایش دهد

وزیر دفاع آلمان امروز اعلام کرد که اروپا باید توانمندی‌های نظامی خود را مستقل از آمریکا ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، «بوریس پیستوریوس» (Boris Pistorius) وزیر دفاع آلمان امروز شنبه اعلام کرد که اروپا باید توانمندی های نظامی خود را به منظور مقابله با تهدیدات روسیه ارتقا دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع آلمان گفت که با تغییر تمرکز ایالات متحده به اقیانوس آرام، اروپا باید به دفاع از خود متعهد باشد.

«بوریس پیستوریوس» در این خصوص ادعا کرد که اروپا باید برای پاسخ به تهدیدی که روسیه ایجاد می کند، توانایی های امنیتی و دفاعی خود را افزایش دهد؛ زیرا آمریکا احتمالا در سال های آینده دخالت خود در قاره سبز را کاهش خواهد داد.

پیستوریوس در مصاحبه ای گفت: صرف نظر از اینکه چه کسی رییس جمهور بعدی [آمریکا] می شود... کاهشی در مشارکت آمریکا در اروپا وجود خواهد داشت. این بدان معناست که ما اروپایی ها باید تعهد خود را به این موضوع افزایش دهیم.

وی در این باره اضافه کرد: باید امنیت را در قاره مان تضمین کنیم.

این مقام آلمان اضافه کرد که انتظار می رود ارتش ایالات متحده در دهه آینده به طور فزاینده ای توجه خود را به منطقه اقیانوس آرام معطوف کند، به این معنی که تمرکز کمتری بر اروپا داشته باشد.

این در حالیست که رییس‌ جمهور آلمان پیشتر در سخنانی نسبت به پیامدهای منفی جنگ در اوکراین بر امنیت اروپا هشدار داده بود.

«فرانک والتر اشتاین مایر» رییس‌ جمهور آلمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که رویدادهای فعلی در اوکراین به نابودی بلندمدت نظم امنیتی اروپا منجر شده است.

وی در این باره گفته بود: متاسفانه نظم امنیتی اروپا دیگر وجود ندارد و تنها دلیل آن چیزی است که اکنون در اوکراین در حال وقوع است.

کد مطلب 5968444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها