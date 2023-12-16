به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسم‌پور بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: منطقه دربند مشکول واقع در شهرستان کوثر به عنوان منطقه حفاظت شده مورد تصویب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به قابلیت‌های اکولوژیکی منطقه و به منظور حفظ زیستگاه و گونه‌های نادر و حمایت شده، منطقه دربند مشکول به مساحت ۱۰ هزار و ۲۸۳ هکتار شناسایی و برای ارتقای سطح حفاظتی آن به عنوان منطقه حفاظت شده به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی و پیشنهاد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با تصویب منطقه دربند مشکول و ارتقای سطح حفاظتی آن به عنوان منطقه حفاظت شده، حفاظت از اکوسیستم منحصر به فرد منطقه، حفاظت از گونه‌های نادر و حمایت شده نظیر پلنگ، کل، بز و خرس قهوه‌ای و ایجاد زیستگاه پشتیبان برای مناطق تحت مدیریت مجاور نظیر مناطق حفاظت شده آق‌داغ خلخال، کاغذکنان میانه و سرخ‌آباد زنجان در راستای جلوگیری از جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های حیات وحش کشور و حفاظت از کریدورهای موجود حیات وحش شکل منسجم‌تری به خود خواهد گرفت.

قاسم‌پور با اشاره به اینکه شاهد حضور تنوع بالایی از گونه‌های حیات وحش استان اردبیل در این منطقه هستیم، افزود: عواملی نظیر زیستگاه، گونه، اقلیم، ارتفاع و منابع آبی که مؤثر بر ایجاد یک اکوسیستم پایدار هستند در منطقه جدیدالتصویب حفاظت شده دربند مشکول به وفور به چشم می‌خورد و سبب ایجاد تنوع در گونه‌های حیات وحش این منطقه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حضور پستاندارانی نظیر پلنگ، کل و بز، خرس قهوه‌ای، انواع سمور، تشی، گرگ، روباه، راسو، گراز، گربه جنگلی و گونه‌های پرندگان بومی منطقه نظیر عقاب طلایی، عقاب شاهی، کبک معمولی، کرکس، دلیجه، دال سیاه، زنبورخوار و سبزقبا، انواع چکاوک و انواع زاغ و خزندگان شاخص نظیر افعی گرزه مار، مار آتشی، یله مار و مار پلنگی، سوسمارها و مارمولک‌ها و لاک‌پشت مهمیزدار تنوع زیستی بسیار با ارزشی را در منطقه حفاظت شده دربند مشکول رقم زده به طوری که چرخه غذایی کاملی با وجود تنوع کم‌نظیر گونه‌های گیاهی و جانوری شکل گرفته است.

قاسم‌پور تاکید کرد: پوشش گیاهی منطقه نیز شامل ترکیبی از گونه‌های با ارزش درختی و درختچه‌ای و گیاهان علفی و مرتعی است که از گونه‌های مختلف گیاهی منطقه حفاظت شده دربند مشکول می‌توان درخت و درختچه‌های ارس، بلوط، بنه، سیاه تلو، آلوچه وحشی، ازگیل وحشی، گلابی وحشی و گونه‌های گیاهی یک ساله و چند ساله با گونه غالب گون، گل گاوزبان، شیرین بیان، بومادران، آویشن و خاکشیر را نام برد.

وی اضافه کرد: در همین راستا اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در سال ۱۳۹۱ برای حفظ تنوع زیستی این منطقه اقدام به شکار ممنوع کردن این زیستگاه بکر و حساس کرد و پس از مدت ۱۰ سال حفاظت از گونه‌های منطقه، با ارتقای سطح به منطقه حفاظت شده مورد تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تشکر و قدردانی از تلاش و همت کارشناسان و محیط‌بانان منطقه که شبانه‌روز در حفاظت و حراست از منطقه فعالیت می‌کنند، بیان کرد: با تصویب منطقه حفاظت شده دربند مشکول، مناطق تحت مدیریت استان اردبیل از ۱۷۴ هزار هکتار مساحت، شامل منطقه حفاظت شده نئور، منطقه حفاظت شده آق‌داغ، منطقه حفاظت شده مغان، منطقه حفاظت شده انزان، اثر طبیعی ملی سبلان و اثر طبیعی ملی غار یخکان و با تصویب منطقه حفاظت شده دربند مشکول به ۱۸۴ هزار هکتار افزایش و در مجموع ۴.۱۰ درصد از مساحت کل استان را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده دربند مشکول در جنوب استان اردبیل، در شهرستان گیوی در اطراف رودخانه بزرگ و دائمی قزل‌اوزن واقع شده و مشکول نام کوهی است نسبتاً مرتفع در داخل منطقه که دارای چشم‌انداز زیبای طبیعی و قلعه تاریخی است.