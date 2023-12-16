قاتل فراری پس از ۱۱ سال در ارومیه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری روز شنبه در این خصوص اظهار کرد: این فرد که ۱۱ سال زندگی مخفیانه داشت، سرانجام در عملیات کارآگاهان پلیس شناسایی شد.

وی بیان کرد: با تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی، پلیس به خانمی که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده بود، مشکوک شده و در بازجویی‌های تخصصی به بزه انتسابی مبنی بر قتل پیرزنی در سال ۱۳۹۱ در یکی از محلات ارومیه با انگیزه سرقت از مقتول، اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه هوشمندی کارآگاهان پلیس راز این پرونده قتل را بعد از سال‌ها فاش کرد، افزود: پس از اینکه متهم به قتل اعتراف کرد، پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضائی شد.