مجتمع مسکونی در اهواز به دلیل نقض اصول ایمنی دچار آتش سوزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبری شامگاه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه پیش از ظهر امروز شنبه یک مجتمع دو طبقه در خیابان سلمان فارسی در شهرستان اهواز دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه ۱۱ خودرو آتش نشانی به همراه ۴۴ آتش نشان به محل اعزام و توانستند با انجام اقدامات ایمنی و استفاده از تجهیزات خاموش کننده حریق را مهار و اطفا کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز ادامه داد: در ساختمان یادشده به طور غیرمجاز اقدام به تغییرات کاربری و ایجاد مغازه کرده بودند و نکات ایمنی در آنجا رعایت نشده بود که موجب حادثه آتش سوزی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: در این حادثه ۲ نفر مصدوم که به صورت سرپایی درمان شدند.