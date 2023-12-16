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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۴

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز خبر داد؛

مجتمع مسکونی در اهواز به دلیل نقض اصول ایمنی دچار آتش سوزی شد

مجتمع مسکونی در اهواز به دلیل نقض اصول ایمنی دچار آتش سوزی شد

اهواز- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: مجتمع دو طبقه در خیابان سلمان فارسی در این شهرستان نکات ایمنی در آنجا رعایت نشده بود که این اقدام منجر به آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبری شامگاه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه پیش از ظهر امروز شنبه یک مجتمع دو طبقه در خیابان سلمان فارسی در شهرستان اهواز دچار آتش سوزی شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه ۱۱ خودرو آتش نشانی به همراه ۴۴ آتش نشان به محل اعزام و توانستند با انجام اقدامات ایمنی و استفاده از تجهیزات خاموش کننده حریق را مهار و اطفا کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز ادامه داد: در ساختمان یادشده به طور غیرمجاز اقدام به تغییرات کاربری و ایجاد مغازه کرده بودند و نکات ایمنی در آنجا رعایت نشده بود که موجب حادثه آتش سوزی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: در این حادثه ۲ نفر مصدوم که به صورت سرپایی درمان شدند.

کد مطلب 5968598

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