اردوی جهادی خدمات پزشکی نیروی هوا فضای سپاه در هرمزگان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی گفت: در این اردوی جهادی که با همکاری پزشکان متخصص انجام می‌شود، تعداد ۱۰ پزشک، ۱۵ دندانپزشک و پزشکانی با تخصص زنان، داخلی، قلب، ریه، اطفال، عفونی، مامایی و متخصص درد و جمعاً به تعداد ۳۸ پزشک، به مراجعان در این زمینه ارئه خدمت می‌کنند. این خدمات به صورت کاملاً رایگان در این منطقه در حال انجام است.

رحمدی هدف از برگزاری این اردوها را در اولویت نخست خدمت به مردم مناطق کمتر برخودار عنوان کرد و افزود: انتقال فرهنگ جهادی به مردم و مسئولان محلی توسط نخبگان و متخصصان که از درآمد خود گذشته و به عرصه خدمت رسانی آمده اند از دیگر اهداف این اردوی جهادی به شمار می‌رود.

معاون بهداشت و درمان نیروی هوافضای سپاه گفت: از ابتدای این طرح با در نظر داشتن خدمت رسانی رایگان به مردم خوب کشورمان در مناطق کم برخوردار، به حدود ۴۵۰۰ نفر در این منطقه خدمت رسانی شده است.

وی انجام این کار را بسیار با ارزش دانسته و افزود: ارزش خدماتی که در این حرکت جهادی در استان هرمزگان انجام می‌شود بیش از ۴۰ میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: این برنامه جهادی به مدت ۴ روز در شهرستان بندر عباس، محله چاهستانی ها، روستای خورگو، کلینیک دندانپزشکی دکتر شریعتی، مسجد جامع بندر عباس و اداره بهزیستی این شهر برگزار می‌شود.