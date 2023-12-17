به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه شنبه در بازدید از وضعیت پرونده‌های اجرای احکام ماده ۱۰۰ مناطق یک و ۲ شهرداری اردبیل، با اشاره به اینکه پرونده‌های اجرای احکام ماحصل تلاش خیلی از مجموعه‌ها و افرادی است که برای مقابله با تخلفات ساختمانی تلاش می‌کنند، اظهار کرد: انباشت و تراکم پرونده‌ها در اجرای احکام موجب ایجاد فساد و نارضایتی می‌شود که باید در سریع‌ترین زمان ممکن این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

وی با ارائه راهکارها و دستورات لازم قضایی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن انباشت شده در اجرای احکام تصریح کرد: پیگیری مداوم و مستمر با اشخاص ذینفع پرونده‌ها تا حصول نتیجه و مختومه شدن آن باید مورد اهتمام باشد و تذکرات لازم در زمینه تبعات عدم توجه به اخطارهای صادره از سوی شهرداری به این افراد داده شود.

معاون پشتیبانی دادگستری استان اردبیل با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی استان از اقدامات قانونی شهرداری اردبیل در اجرای احکام پرونده‌های ماده ۱۰۰ به شهروندان توصیه کرد تا سریعاً نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام کنند که در غیر این صورت حکم تخریب سازه را به دنبال خواهد داشت.

خدادادی پالایش و بازبینی پرونده‌ها را از جمله موارد بسیار مهم در امر جلوگیری از انباشت پرونده‌ها در اجرای احکام یاد شده، کرده و بر لزوم پالایش دوره‌های در بازه زمانی سه ماه آن تأکید کرد.