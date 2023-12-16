رزمندگان در دوران دفاع مقدس ارتباط عمیقی با حضرت فاطمه (س) داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان در عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد اظهار داشت: حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتی است که پیامبر اسلام می‌فرماید من فدایش شوم و جایگاه آن حضرت در نزد ائمه اطهار علیهم السلام بسیار والا است.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: نباید اینگونه تصور کرد که آن حضرت در یک حادثه توسط عده‌ای از منافقین به شهادت رسیده چرا که پیام شهادت آن حضرت بسیار بزرگ و جهانی است.

وی افزود: منافقین جنایتکار همواره و در همه دوران‌ها هستند و در زمان حکومت امام زمان (عج) نیز خواهند بود.

حجت الاسلام پناهیان گفت: کسانی که در جنگ‌ها فرار می‌کردند، جرات کردند درب خانه امیرالمومنین علیه السلام را آتش بزنند که باید ریشه‌ها آن را شناخت.

وی با بیان اینکه پیام اصلی فاطمیه کرامت انسان‌ها است افزود: پیامبر اسلام همواره به انسان‌ها عزت می‌گذاشتند، اما برخی‌ها از این موضوع سواستفاده می‌کردند.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: امام زمان (عج) به این دلیل می‌توانند بر جامعه حکومت کنند که در دوران ظهور مردم مسوولیت‌های خود را ایفا می‌کنند.

حجت الاسلام پناهیان افزود: عنصر دیگر پیام فاطمیه این است که مردم زمان صدر اسلام در برابر ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفت، سکوت کردند و کاری انجام ندادند.

وی بیان کرد: امروز نیز این پیام در دنیا شنیده می‌شود و مردم اروپا علت اینکه وضعیت اینگونه است را با تصمیم احزاب بر سرنوشت خود عنوان می‌کنند.

حجت الاسلام پناهیان بیان کرد: پیامبر اسلام زمانی که فرمود، نباید زیر یوق کسی باشیم آن هنگام جنگ‌ها علیه پیامبر خدا شروع شد و امروز وقتی جوانان غزه اعلام می‌کنند که دیگر ستم صهیونیست‌ها را تحمل نخواهند کرد آنان را بمباران می‌کنند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در زمان حکومت امام زمان (عج) همه مردم احساس مسوولیت می‌کنند و اثر بخش هستند.

وی تاکید کرد: اسلام آمده تا کسی، دیگری را اداره نکند و همگان در جامعه نقش آفرین باشند و این مسوولیت مردمی آنقدر مهم است که وقتی حضرت زهرا (س) پشت درب قرار می‌گیرد، انتظار دارد تا مردم در این میان اقدامی انجام دهند.

حجت الاسلام پناهیان، با تجلیل از مقام شامخ شهدا اظهار کرد: شهدا احساس مسوولیت کردند و در دوران دفاع مقدس پشت پیراهن‌های خود می‌نوشتند می‌روم تا انتقام سیلی زهرا سلام الله علیها را بگیرم.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اکثر شهدا تحت تاثیر فاطمیه بودند و اغلب عملیات‌ها در زمستان و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود و رزمندگان ارتباط عمیقی با حضرت فاطمه (س) داشتند.