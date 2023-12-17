به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه هیأت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به ثبت سفارش، ورود و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) با سود بازرگانی یک درصد ابلاغ شد.

در این مصوبه که ۲۲ آذر ماه به وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و فراجا ابلاغ شده، آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۳/۱۳۳۳/ د / ج مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره بند (الف) ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۱) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعتی خودرو مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد:

وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص (۲۰۰۰) دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت واردات خودروهای یاد شده و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.